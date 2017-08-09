В связи с реконструкцией парка Таммсааре памятник революции 1905 года переехал на новое место - чуть ближе к Эстонскому драмтеатру, сообщает Раэпресс.

Скульптура весом в 5 тонн оказалась не закрепленной на постаменте, и сегодня утром началась разборка гранитного постамента, а сама скульптура в это время покоилась на временном, деревянном.

Затем постамент был собран в Театральном саду, где на него была возвращена скульптура, которую народ прозвал "Женщина, останавливающая такси", созданная скульптором Лембитом Палутедером и архитектором Мартом Портом. На месте, где она стояла прежде, восстанавливается по проекту реконструкции площадь Нового рынка, на которой можно будет проводить культурные мероприятия, устанавливать временные лотки для сезонных ярмарок.

Около театра "Эстония" появится также детская площадка. Особым проектом будет определено использование развалин здания бывшего крытого рынка. Одно из предложений предусматривает установку там паркового павильона.