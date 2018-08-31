31.08.2018, 18:53

Памятка родителю: чтобы дорога в школу была безопасной


rus.delfi.ee
EST
Viimsis avati täna Eesti kaasaegseim, Randvere Kool
Viimsis avati täna Eesti kaasaegseim, Randvere KoolFoto: Tanel Meos

Старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина Алексеева дает советы родителям школьников, которые кто уже в субботу, кто в понедельник начнут новый учебный год.

Как правило первоклассников родители сопровождают в школу или встречают после занятий, поэтому ребенок 7-летнего возраста менее всего подвержен попаданию в ДТП, так как находится под неустанным присмотром родителя. Сформировать навыки безопасного поведения ребенка на дороге помогает положительный пример родителя и ближайшего окружения ребенка.

Начиная со второго-третьего класса, дети потихоньку начинают осваивать свой путь в школу и домой самостоятельно и в этом возрасте 8–12 лет риск попадания в дорожно-транспортные происшествия возрастает. Какие нюансы следует учесть, если ребенок добирается до школы самостоятельно пешком, на общественном транспорте или, пока позволяет погода, на велосипеде, чтобы дорога в школу и домой была безопасной?

Пешком

Не лишайте ребенка практического опыта участия в движении пешеходом. Перед началом учебного года стоит выбрать самый безопасный, пусть даже не самый короткий путь до школы и пройти его несколько раз вместе. Надп убедиться, что ребенок понимает, как ему безопасно перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в жилой зоне и на дороге со светофором.

Важно прививать внимательность, умение увидеть опасности и предотвращать их, а также привычку всегда останавливаться перед тем, как пересекать проезжую часть, чтобы убедиться в безопасности. Обговорите тему использования мобильного телефона и наушников, договоритесь, когда ребенок будет вам звонить, и не отвлекайте его чрезмерным контролем по телефону, когда он находится в дорожном движении. Ребенок в движении должен быть сконцентрирован на дороге и не отвлекаться на мешающие восприятию дорожной ситуации действия.

Очень важно, чтобы ребенок не спешил, у него был достаточный запас времени, чтобы спокойно добраться до школы.

В общественном транспорте

Ребенок, который использует общественный транспорт, должен знать правила безопасного поведения в нем и при выходе из транспорта: в общественном транспорте лучше занимать сидячие места и держаться за поручни. Выходя из автобуса /троллейбуса, следует дождаться, когда общественный транспорт отъедет с остановки или идти на ближайший пешеходный переход. При выходе из трамвая на проезжую часть ребенок должен понимать, что его появление на дороге может быть неожиданным для водителей, и следует убедиться, что автомобили остановились и уступают дорогу. Особенно это касается новых трамваев с кнопочной системы открытия дверей.

В автомобиле

Перевозить ребенка в детском удерживающем устройстве безопасности нужно до тех пор, пока его рост не достигнет 135 см. Ребенок ростом 135 см и выше может пристегиваться "взрослым" ремнем безопасности без использования дополнительных вспомогательных средств. Самым безопасным местом для ребенка является заднее сидение. При высадке ребенка из автомобиля, убедитесь, что машина остановлена в безопасном месте и ребенок выходит на тротуар, а не на проезжую часть. Зачастую мы видим "пробки" из машин родителей у школ, когда родитель в спешке не задумывается, насколько безопасно он высаживает ребенка из машины. Всегда при движении в автомобиле используйте сами ремень безопасности, тогда у ребенка не возникнет сомнений в его самостоятельном использовании в дальнейшем. Родители-водители должны воздержаться от использования мобильных телефонов и занятием другими сторонними делами за рулем.

На велосипеде или самокате

Без водительского удостоверения велосипедиста ребенок может двигаться на велосипеде по тротуарам, дорожкам для легкого движения и в жилой зоне. Родитель должен оценить практические навыки владения велосипедом ребенка, умение тормозить и элементарные знания правил движения. Использование шлема обязательно для ребенка-велосипедиста до 16 лет. Пересекая дорогу по ”зебре” стоит спешиваться и переходить дорогу в роли пешехода — это самый безопасный вариант для ребенка-велосипедиста.

ТОП

При движении на самокате стоит обратить внимание на безопасное пересечение проезжей части как по пешеходному переходу, так и вне его: заранее останавливаться, убеждаться в безопасности , не забывая о том, что скорость пешехода на самокате значительно больше, чем у пешехода, двигающегося пешком и водитель автомобиля не успевает ничего предпринять, когда такой участник движения появляется на дороге неожиданно и на большой скорости. Конечно же, велосипед или самокат должен быть в хорошем техническом состоянии, должны быть исправны тормоза, а сам велосипед должен быть обязательно ребенку по размеру.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В результате взрыва в донецком кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко

31.08.2018
В результате взрыва в Донецке погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.
Подробнее

Мог ли 34-летний нарвитянин перерезать себе горло? Мнения в общежитии разделились

31.08.2018
В четверг днем в нарвском общежитии по улице Раквере, считающемся довольно спокойным, был обнаружен труп 34-летнего Валерия. В своем первоначальном комментарии полиция не говорит, что смерть точно была насильственной, и, например, комендант общежития так же не верит, что молодой человек ушел из жизни не самостоятельно, но многие соседи уверены в том, что это было именно убийство.
Подробнее


Delfi, Õhtuleht и другие издания Ekspress Grupp второй раз за два дня стали жертвой кибератаки

31.08.2018
Сегодня примерно в 11:30 произошла очередная кибератака на издания Ekspress Grupp, которая закончилась приблизительно в 14 часов. Из-за атаки был и может быть до сих пор затруднен доступ к изданиям концерна (Delfi, EPL, Eesti Ekspress, Õhtuleht).
Подробнее

Андрес Анвельт: молодежь распустилась, или тупиковый путь

31.08.2018
”1986 год. У русских парней из Таллиннской морской школы возникает конфликт с эстонскими пацанами из Таллиннской 21 средней школы. Кому-то угрожают ножом, кому-то настучали по голове. В центре событий — пухлый школьник Андрес Анвельт. В вестибюле отеля ”Кунгла” (нынешний Park Hotell) встречаются представители враждующих сторон. Для защиты Анвельта мальчик из девятого класса 21 школы Рауль Ранне, нынешний журналист Eesti Ekspress, вместе с десятками одноклассников готов начать драку с русскими”. (”13 эпизодов из жизни Анвельта”, Eesti Ekspress, 9 мая 2002 года).
Подробнее

Дневник российской прессы от Олега Самороднего, ч.8. Как мемориал жертвам коммунизмам потрепал нервы старым коммунистам

31.08.2018
Российские СМИ бурно отреагировали на открытие в Таллинне мемориала жертвам коммунизма. При это название мемориала они неизменно брали в кавычки, выражая тем самым негативное отношение к памятнику, призванному увековечить память жертв коммунистического режима.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €

ВИДЕОСЮЖЕТ | В Петербурге жестоко и подло орудует банда АУЕ-подростков: нападают со спины, избивают пожилых, громят ларьки

31.08.2018
В Санкт-Петербурге появилась банда подростков из движения АУЕ (”арестантский уклад един), которая стаей нападает на людей. Самым громким стало ЧП 24 августа, когда группа юных АУЕшников напала на петербуржцев, отдыхающих в Таврическом саду и продолжила избивать прохожих, двигаясь по городу, пишет "МК". Проблема так называемых АУЕшников затронула и Эстонию. Об этом ранее писал Delfi.
Подробнее

ВИДЕО: Невероятно! Бегун победил на "Бриллиантовой лиге" в одной кроссовке

31.08.2018
В финале легкоатлетической серии "Бриллиантовая лига" произошел любопытный эпизод. Чемпион Олимпиады-2016 кениец Консеслус Кипруто выиграл забег на 3000 метров с препятствиями, финишировав в одной кроссовке.
Подробнее