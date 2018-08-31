Памятка родителю: чтобы дорога в школу была безопасной

Очень важно, чтобы ребенок не спешил, у него был достаточный запас времени, чтобы спокойно добраться до школы.

В общественном транспорте

Ребенок, который использует общественный транспорт, должен знать правила безопасного поведения в нем и при выходе из транспорта: в общественном транспорте лучше занимать сидячие места и держаться за поручни. Выходя из автобуса /троллейбуса, следует дождаться, когда общественный транспорт отъедет с остановки или идти на ближайший пешеходный переход. При выходе из трамвая на проезжую часть ребенок должен понимать, что его появление на дороге может быть неожиданным для водителей, и следует убедиться, что автомобили остановились и уступают дорогу. Особенно это касается новых трамваев с кнопочной системы открытия дверей.

В автомобиле

Перевозить ребенка в детском удерживающем устройстве безопасности нужно до тех пор, пока его рост не достигнет 135 см. Ребенок ростом 135 см и выше может пристегиваться "взрослым" ремнем безопасности без использования дополнительных вспомогательных средств. Самым безопасным местом для ребенка является заднее сидение. При высадке ребенка из автомобиля, убедитесь, что машина остановлена в безопасном месте и ребенок выходит на тротуар, а не на проезжую часть. Зачастую мы видим "пробки" из машин родителей у школ, когда родитель в спешке не задумывается, насколько безопасно он высаживает ребенка из машины. Всегда при движении в автомобиле используйте сами ремень безопасности, тогда у ребенка не возникнет сомнений в его самостоятельном использовании в дальнейшем. Родители-водители должны воздержаться от использования мобильных телефонов и занятием другими сторонними делами за рулем.

На велосипеде или самокате

Без водительского удостоверения велосипедиста ребенок может двигаться на велосипеде по тротуарам, дорожкам для легкого движения и в жилой зоне. Родитель должен оценить практические навыки владения велосипедом ребенка, умение тормозить и элементарные знания правил движения. Использование шлема обязательно для ребенка-велосипедиста до 16 лет. Пересекая дорогу по ”зебре” стоит спешиваться и переходить дорогу в роли пешехода — это самый безопасный вариант для ребенка-велосипедиста.

При движении на самокате стоит обратить внимание на безопасное пересечение проезжей части как по пешеходному переходу, так и вне его: заранее останавливаться, убеждаться в безопасности , не забывая о том, что скорость пешехода на самокате значительно больше, чем у пешехода, двигающегося пешком и водитель автомобиля не успевает ничего предпринять, когда такой участник движения появляется на дороге неожиданно и на большой скорости. Конечно же, велосипед или самокат должен быть в хорошем техническом состоянии, должны быть исправны тормоза, а сам велосипед должен быть обязательно ребенку по размеру.