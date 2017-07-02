Памятка отпускника: как безопасно и с пользой провести отпуск в Эстонии и за границей

Начался июль — самый “отпускной” месяц года. Если вам повезло и вам предстоит отдохнуть, предлагаем подборку золотой народной и экспертной мудрости: как безопасно и с пользой провести отпуск в Эстонии и за границей. И даже если у вас сегодня просто выходной, читайте тоже.
Будьте бдительны! Комары предпочитают любителей пива в несвежих носках
В Сагадиском музее леса открылась выставка "Борьба и мир с комарами”, которая рассказывает о войне человека с комарами и о мирной жизни насекомых в природе. Узнайте, что вы можете предпринять, чтобы, празднуя Иванов день, не стать жертвой кровопийц.
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7 советов путешествующим со вспомогательными средствами
Летняя погода побуждает больше двигаться и путешествовать. В то же время перед длительным выездом стоит всегда помнить о проверке технического состояния своих вспомогательных средств.
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6 мобильных приложений для любителей летнего отдыха на природе
Лето – блаженное время года, независимо от того, где вы его проводите – на раскаленном пляже, в тенистом лесу или охлаждаемом кондиционерами офисе. Надо только уметь правильно им наслаждаться, пишет Tele2 Eesti.
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ФОТО читателя Delfi: Хотите, чтобы летом вас не кусали комары?
С празднованием Пасхи связано много народных традиций, обычаев и поверий. В чистый четверг верующие убирают свои жилища. Затем люди красят яйца, пекут куличи, готовят творожную пасху. Все это относят в церковь где и освящают. Эти пасхальные традиции знакомы всем нам с детства. Но в разных странах существуют и не известные нам праздничные обряды. Например, шведы украшают свои дома пасхальными венками и разводят большие костры, которые призваны отпугнуть всю скандинавскую нечисть.
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Как сохранить здоровье, если вы летите эконом-классом
Еще 10 лет назад так называемый синдром эконом-класса рассматривался только как потенциальная угроза, но увеличение количества туристов и перелетов на дальние расстояния сделали эту угрозу реальной, пишет портал "Здоровье@Mail.Ru".
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Советы путешественникам: известные тревел-блогеры поделились секретами успеха
Всемирно известные туристические блогеры 26-летний Джек Моррис из Великобритании и его девушка, 24-летняя Лорен Баллен из Австралии рассказали подробности своей работы.
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Как правильно фотографировать достопримечательности?
Путешествуя по интересным местностям, всегда хочется сохранить впечатления и память об увиденном чуде, поэтому туристов часто можно увидеть с фотоаппаратом в руках.
Но, как сделать прекрасный, правильный и качественный снимок, не имея в наличии профессионального оборудования?
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Полет с ребенком – как к нему успешно подготовиться?
Известно, что дальний полет с ребенком может оказаться весьма серьезным вызовом. Плач, крики, взгляды окружающих – несомненно, это вещи, создающие дополнительный стресс и вызывающие опасения у каждого родителя. Однако это не должно становиться причиной, чтобы, отправляясь на выходные, оставлять ребенка у бабушки.
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Где в этом году можно отдохнуть недорого и с пользой и какие есть спецпредложения для людей в возрасте?
Пора отпусков не за горами, и многие уже сейчас начинают планировать летний отдых и покупать путевки, бронировать отели и билеты. Люди пенсионного возраста — не исключение, они тоже думают над тем, где можно бюджетно и с пользой для здоровья провести неделю или две. ”МК-Эстония” узнала, предлагают ли турфирмы пожилым скидки, и где можно не только отдохнуть, но и самочувствие подправить в конце весны — начале лета.
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Когда и куда НЕ надо ехать отдыхать летом
Летом все едут на море. На рекламных брошюрах всегда светит солнце и зеленеют пальмы, но есть кое-что, о чем умалчивают турагенты. Портал Skyscanner разобрался, в каких странах летом потеет больше всего туристов, стоит адская жара и бушуют ураганы.
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Список дел, о которых нужно не забыть перед отпуском
Собираетесь на пару недель отвлечься от всех дел и забот? За несколько дней до отъезда сверьтесь с нашим списком дел перед отпуском – это поможет вам оградить себя от неприятностей на отдыхе и после возвращения домой.
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Как перестать бояться и начать путешествовать
Перед первым самостоятельным путешествием коленки дрожат у всех. Это как первый поцелуй: очень хочется, но страшно. Чтобы упростить вам задачу, Skyscanner на живом опыте расскажет, как помочь самому себе справиться со страхами и что делать, чтобы путешествие прошло гладко, даже если раньше вы не уезжали дальше дачи.
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Трудности перевоза: что нужно знать про багаж
С появлением лоукостеров многие авиакомпании пересмотрели правила перевоза багажа. Теперь, чтобы взять с собой чемодан и не разориться, нужно быть очень внимательным.
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