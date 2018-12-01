01.12.2018, 09:01

Памятка на время Адвента. 11 советов, чтобы праздничное время прошло безопасно


rus.delfi.ee
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Kodu kaunistamine jõuludeks
Kodu kaunistamine jõuludeksFoto: Anni Õnneleid

Хотя по народному календарю месяцем свечей называется февраль, больше всего свечей сжигают с конца ноября до первых дней нового года, и именно в этот период существует наибольшая опасность несчастных случаев с огнем в домах. Не дайте им случиться!

Руководитель отдела по рассмотрению ущерба страховой компании Gjensidige Маарика Мюрк призывает людей быть внимательными и бдительными как в отношении себя, так и в отношении своих близких, потому что так можно предотвратить большую часть несчастных случаев.

”В темное время свечи несут в дом свет и уют тепла, но беспечное отношение к их жжению может нанести очень большой вред, — отметила Мюрк. — Особенно внимательными следует быть при зажигании бенгальских огней в помещении, и вообще лучше этого не делать, потому что искры разлетаются бесконтрольно, и никогда не знаешь, куда они могут приземлиться. Всегда следует сохранять бдительность во время топки печи или камина”.

Со сжиганием свечей связано несколько опасностей. Самая обычная из них — сжигание свечи до конца, особенно на неогнестойкой ножке или подставке. Фитиль может тлеть в свечном сале долгое время и в конце концов поджечь подставку. Поэтому рекомендуется всегда оставлять запас в несколько сантиметров.

”По-прежнему в некоторых домах принесенную домой рождественскую елку могут украсить свечами с живым огнем. Это крайне опасно, потому что, вероятно, каждый из нас видел, как быстро горит ель, особенно та, которая какое-то время сохла в комнате, — предупредила Мюрк. — Также следует ставить свечи вдали от штор и других легковоспламеняющихся материалов”.

Нередки, например, случаи, когда от свечей загорались подоконники и оконные рамы или комоды, и вместо рождественского праздничного настроения в дом приходит пожар и повреждения копотью.

Рекомендации страховой компании Gjensidige по безопасному обращению со свечами:

1. Никогда не оставляйте горящую свечу или какой-либо другой пожароопасный источник без надзора взрослого человека. Уходя из дома, всегда гасите свечи.

2. Уходя из дома, всегда выключайте работающие от электричества гирлянды и другие подобные украшения, находящиеся в помещении.

3. Позаботьтесь о том, чтобы спички, зажигалка или иное средство розжига не хранились в доступном для детей месте.

4. Ставьте свечу на устойчивую и негорючую подставку.

5. Если у свечи есть украшения из пластика, ткани или иного горючего материала, удалите их.

6. Обратите внимание на то, чтобы не помещать горящую свечу в такое место, где дети или домашние животные могут опрокинуть ее.

7. Когда гасите свечу, убедитесь, что пламя потухло полностью и фитиль не тлеет.

8. Задувая свечу, поставьте на всякий случай руку с другой стороны пламени и не дуйте слишком сильно. Так можно расплескать горячее свечное сало и создать опасную ситуацию.

9. Не жгите дома бенгальские огни и другие похожие изделия, горение и искрение которых вы не можете контролировать.

10. Никогда не сжигайте свечу до конца, оставляйте запас в несколько сантиметров. Это касается и уличных свечей.

11. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме и в доме ваших близких в каждой комнате был исправный датчик дыма. Застрахуйте свой дом и домашнее имущество и не забудьте заключить страхование ответственности, чтобы защитить себя от требований к вам, если несчастный случай произойдет по вашей вине.

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