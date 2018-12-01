Памятка на время Адвента. 11 советов, чтобы праздничное время прошло безопасно

Рекомендации страховой компании Gjensidige по безопасному обращению со свечами:
1. Никогда не оставляйте горящую свечу или какой-либо другой пожароопасный источник без надзора взрослого человека. Уходя из дома, всегда гасите свечи.
2. Уходя из дома, всегда выключайте работающие от электричества гирлянды и другие подобные украшения, находящиеся в помещении.
3. Позаботьтесь о том, чтобы спички, зажигалка или иное средство розжига не хранились в доступном для детей месте.
4. Ставьте свечу на устойчивую и негорючую подставку.
5. Если у свечи есть украшения из пластика, ткани или иного горючего материала, удалите их.
6. Обратите внимание на то, чтобы не помещать горящую свечу в такое место, где дети или домашние животные могут опрокинуть ее.
7. Когда гасите свечу, убедитесь, что пламя потухло полностью и фитиль не тлеет.
8. Задувая свечу, поставьте на всякий случай руку с другой стороны пламени и не дуйте слишком сильно. Так можно расплескать горячее свечное сало и создать опасную ситуацию.
9. Не жгите дома бенгальские огни и другие похожие изделия, горение и искрение которых вы не можете контролировать.
10. Никогда не сжигайте свечу до конца, оставляйте запас в несколько сантиметров. Это касается и уличных свечей.
11. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме и в доме ваших близких в каждой комнате был исправный датчик дыма. Застрахуйте свой дом и домашнее имущество и не забудьте заключить страхование ответственности, чтобы защитить себя от требований к вам, если несчастный случай произойдет по вашей вине.