Памятка на время Адвента. 11 советов, чтобы праздничное время прошло безопасно

Руководитель отдела по рассмотрению ущерба страховой компании Gjensidige Маарика Мюрк призывает людей быть внимательными и бдительными как в отношении себя, так и в отношении своих близких, потому что так можно предотвратить большую часть несчастных случаев.

”В темное время свечи несут в дом свет и уют тепла, но беспечное отношение к их жжению может нанести очень большой вред, — отметила Мюрк. — Особенно внимательными следует быть при зажигании бенгальских огней в помещении, и вообще лучше этого не делать, потому что искры разлетаются бесконтрольно, и никогда не знаешь, куда они могут приземлиться. Всегда следует сохранять бдительность во время топки печи или камина”.

Со сжиганием свечей связано несколько опасностей. Самая обычная из них — сжигание свечи до конца, особенно на неогнестойкой ножке или подставке. Фитиль может тлеть в свечном сале долгое время и в конце концов поджечь подставку. Поэтому рекомендуется всегда оставлять запас в несколько сантиметров.

”По-прежнему в некоторых домах принесенную домой рождественскую елку могут украсить свечами с живым огнем. Это крайне опасно, потому что, вероятно, каждый из нас видел, как быстро горит ель, особенно та, которая какое-то время сохла в комнате, — предупредила Мюрк. — Также следует ставить свечи вдали от штор и других легковоспламеняющихся материалов”.

Нередки, например, случаи, когда от свечей загорались подоконники и оконные рамы или комоды, и вместо рождественского праздничного настроения в дом приходит пожар и повреждения копотью.