Памятка грибника: что надо знать для похода в лес

Дачный сезон подходит к концу, поэтому грибники и любители лесной ягоды, да и просто любители природы все чаще и чаще отправляются в лес за ”трофеями”. Хотя с одной стороны спокойная прогулка в лесу или сбор грибов ни с чем опасным у нас не ассоциируется, в сезон сбора даров леса полиция получает сообщения о заблудившихся в лесу людях практически ежедневно, пишет участковый полицейский Нарвского отделения полиции Игорь Круглов.

Игнорирование правил безопасности ”тихой охоты” приводит к тяжелым, а порой и трагическим последствиям. Первое правило, соблюдение которого особенно важно в случае с людьми более почтенного возраста, — отправляясь в лес, необходимо трезво оценить свои физические возможности с учетом возраста и состояния здоровья. Грибникам почтенного возраста лучше выбрать хорошо знакомый им небольшой участок леса, не планировать долгие прогулки, а также не отправляться в лес одним.

Отправляясь в лес, обязательно сообщите близким о своих планах — на каком транспорте и в какое место вы едете, сколько планируете быть в лесу, во сколько вернуться домой, кто идет в лес вместе с вами и их контактные телефоны. Даже если идете в лес в компании, очень важно, чтобы у всех ваших спутников были заряженные мобильные телефоны. В наше время и пенсионеры весьма активны и любознательны, и освоить пользование кнопочным мобильным телефоном будет по силам и людям весьма почтенного возраста. Очень хорошо, если вы умеете пользоваться компасом. Смартфон можно использовать в качестве навигатора, который укажет ваше местоположение.

Отправляясь в лес, следует одеваться по погоде и посмотреть заранее прогноз погоды. Хотя многие грибники предпочитают в одежде именно цвета леса, мы советуем, наоборот, выбирать одежду яркой расцветки, подойдет и, например, светоотражательный жилет ярко-желтого цвета. Если вы заблудитесь и вас будут искать при помощи вертолета, то человека в яркой одежде легче заметить на фоне зеленого цвета.

Не забудьте и про походную аптечку с необходимым именно для вас количеством лекарств, особенно, если вы должны принимать лекарства в определенное время. Кроме мобильного телефона, яркой одежды, лекарств, надо иметь при себе запас воды и легкий перекус, который поможет подкрепить силы. Хорошо, если у вас будут с собой спички или зажигалка и легкий дождевик. Все это пригодится, если вы будете вынуждены остаться в лесу на ночевку.

Если вы вдруг попали в беду, постарайтесь не терять самообладание, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Если вам не удалось связаться сразу со своими спутниками и выйти из леса или вы отправились в лес в одиночку, не тратьте батарею мобильного телефона и сразу же позвоните по номеру 112. Если вам удалось выйти из леса самостоятельно, то также позвоните на номер 112 и сообщите, что все в порядке.

Поиски заблудившихся людей полиция начинает немедленно. Если вы получили звонок от своего близкого, заблудившегося в лесу, то до того, как начать поиски самим, надо также сообщить об этом по номеру 112, не теряя ценного времени. Помните, что с нашей стороны будут предприняты все меры для того, чтобы в максимально короткий срок прийти к вам на помощь.