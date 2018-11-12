12.11.2018, 20:33

Памятка для водителей. Где и когда есть наибольшая вероятно наехать на лесное животное?


rus.delfi.ee
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Põder on Eesti suurim imetaja.
Põder on Eesti suurim imetaja.Foto: Veiko Vares

В этом году в If Kindlustus сообщили о 691 случае ущерба, причиной которых стал наезд на лесное животное. Больше всего столкновений с лесными животными произошло в Харьюмаа и наибольше число несчастных случаев происходит вечером в промежутке между 22 и 24 часами.

"Чаще всего лесные животные попадают под машины весной и осенью, когда на улице уже темно. Наибольшая вероятность столкнуться с ними до полуночи: за этот год в If зарегистрировано в промежутке между 22 и 24 часами 130 столкновений. Днем между 12 и 14 часами происходит всего 16 столкновений,” — рассказала руководитель продукта страхования автомобилей If Kindlustus Реэт Вельберг.

По словам Вельберг, осенью учащаются случаи столкновения между автомобилями и животными по двум причинам: во-первых, осенью у многих крупных лесных животных, например, лосей и оленей, происходит гон. Вторую важную роль играют, по ее оценке, ухудшающаяся видимость и более сложные дорожные условия, которые сокращают время реакции водителя во избежании столкновения.

В разрезе по уездам в основном задают тон области, через которые проходят крупные шоссе и где большая населённость. Больше всего столкновений с лесными животными в этом году зарегистрировано в Харьюмаа (114 случая), Тартумаа (92 случая), Ляэне-Вирумаа (56 случаев) и Пылвамаа (45 случая). Меньше всего столкновений с лесными животными зарегистрировано в Валгамаа (17 случаев) и Хийумаа (5 случаев).

В почасовом разрезе столкновения делятся следующим образом:

  • 0:00-2:00 — 75 столкновений
  • 2:00-4:00 — 42 столкновения
  • 4:00-6:00 — 41 столкновение
  • 6:00-8:00 — 71 столкновение
  • 8:00-10:00 — 46 столкновений
  • 10:00-12:00 — 24 столкновения
  • 12:00-14:00 — 16 столкновений
  • 14:00-16:00 — 19 столкновений
  • 16:00-18:00 — 47 столкновений
  • 18:00-20:00 — 83 столкновения
  • 20:00-22:00 — 97 столкновений
  • 22:00-24:00 — 130 столкновений

Средний ущерб при столкновении с лесным животным составил в этом году в If 2230 евро и не редки случаи, когда в результате столкновения, автомобиль отправляется на списание. Крупнейший зарегистрированный в If случай ущерба по каско в связи со столкновением с животным в Эстонии произошёл в этом году в Тартуском уезде и достиг 19 000 евро.

Что делать, если произошло столкновение с лесным животным?

  • Включите аварийные сигналы автомобиля и оцените ситуацию. При необходимости, используйте аварийный треугольник.
  • Если в аварии пострадали люди, для получения помощи позвоните по телефону службы спасения 112.
  • После столкновения оповестите Инспекцию окружающей среды по телефону 1313 о пострадавшем или погибшем животном. О попавшем под автомобиль животном в пределах города или поселения необходимо сообщить в местное самоуправление.
  • Если автомобиль пострадал, зафиксируйте случай в полиции, позвонив на номер 112.
  • При возможности, сфотографируйте место происшествия, чтобы упростить последующее делопроизводство.
  • После того, как случай будет зафиксирован, можно покинуть место происшествия, если передвижение на автомобиле полностью безопасно. В ином случае необходимо для транспортировки автомобиля использовать услугу буксира или автопомощь If.
  • Оповестите свое страховое общество об ущербе, если у Вас есть страхование каско. В случае столкновения с лесным животным, по условиям страхования каско If, собственная ответственность не применяется.
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