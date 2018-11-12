Памятка для водителей. Где и когда есть наибольшая вероятно наехать на лесное животное?

В разрезе по уездам в основном задают тон области, через которые проходят крупные шоссе и где большая населённость. Больше всего столкновений с лесными животными в этом году зарегистрировано в Харьюмаа (114 случая), Тартумаа (92 случая), Ляэне-Вирумаа (56 случаев) и Пылвамаа (45 случая). Меньше всего столкновений с лесными животными зарегистрировано в Валгамаа (17 случаев) и Хийумаа (5 случаев).

В почасовом разрезе столкновения делятся следующим образом:

0:00-2:00 — 75 столкновений

2:00-4:00 — 42 столкновения

4:00-6:00 — 41 столкновение

6:00-8:00 — 71 столкновение

8:00-10:00 — 46 столкновений

10:00-12:00 — 24 столкновения

12:00-14:00 — 16 столкновений

14:00-16:00 — 19 столкновений

16:00-18:00 — 47 столкновений

18:00-20:00 — 83 столкновения

20:00-22:00 — 97 столкновений

22:00-24:00 — 130 столкновений

Средний ущерб при столкновении с лесным животным составил в этом году в If 2230 евро и не редки случаи, когда в результате столкновения, автомобиль отправляется на списание. Крупнейший зарегистрированный в If случай ущерба по каско в связи со столкновением с животным в Эстонии произошёл в этом году в Тартуском уезде и достиг 19 000 евро.

Что делать, если произошло столкновение с лесным животным?