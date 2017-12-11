Пало: информация о риске ИД-карт была своевременной, но неполной и неточной

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало опровергла утверждения о своевременном информировании относительно риска безопасности ИД-карт. По ее словам, информация от эстонского представителя Gemalto была неточна, а австрийский рапорт — неполон, пишет Ärileht.

Пало объяснила в своем письме, что эстонский представитель производителя ИД-карт связался с RIA 15 июня и предоставил информацию о рисках, но это были неточные указания. Закрытие австрийских ИД-карт, по словам Gemalto, связано с другим производителем чипов, и не касалось истонских документов. Позже, однако, выяснилось, что два случая взаимосвязаны.

”Департамент государственных инфосистем получил информацию о пробелах в безопасности чипов Infineon эстонских ИД-карт30 августа вечером. Ее предоставили чешские ученые отделу обработки инцидентов RIA (CERT-EE)”, — поведала министр.

Напомним, как развивались события.

Советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Кайа Кирх сказала, что департамент ждет от производителя ИД-карт — фирмы Gemalto — публичных извинений за поведение их руководителя Андреаса Лехманна.

Как стало известно, Лехманн недавно утверждал, что эстонские госчиновники проигнорировали его июньское сообщение об угрозе безопасности, так как не хотели тем самым прерывать свой летний отпуск.

22 ноября Лехманн заявил в соцсети Linkedin, что он проинформировал эстонские государственные учреждения о риске безопасности ID-карт еще 15 июня, но гендиректор Департамента государственной инфосистемы (RIA) Таймар Петерскоп назвал утверждения Лехманна ложью.

По сообщениям эстонских ведомств, они получили соответствующую информацию от чешских ученых поздно вечером 30 августа, после чего сами обратились к Gemalto. К настоящему времени Лехманн удалил свою публикацию в Linkedin.

В среду Gemalto сообщила в передаче Pealtnägija, что слова Лехманна — его личная позиция. ”Комментарий Андреаса Лехманна в LinkedIn от 22 ноября 2017 года — его личное заявление, и это некоим образом нельзя считать официальной позицией Gemalto”, — заявила фирма.

По оценке полиции, этого недостаточно, и фирме следует извиниться публично.