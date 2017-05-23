Паллинг — коллегам с Кипра: воссоединение Кипра в интересах всего ЕС

Делегация депутатской группы по парламентским связям с Кипром пребывает на Кипре с рабочим визитом, в ходе которого встретится с коллегами из парламента.

По словам председателя депутатской группы по парламентским связям с Кипром Калле Паллинга, основной темой является воссоединение Кипра. ”Решение конфликта, который длится уже 43 года, стало бы историей успеха как Кипра, как и Европейского союза”, — сказал Паллинг.

”Мы не хотели бы, чтобы в Европе 21 века оставались стены, разделяющие государства на части, — сказал вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас. — Воссоединение Кипра важно не только для самого государства, но и для Европейского союза в целом. Эстония как государство-председатель должна сделать все возможное, чтобы решить эту проблему”.

Цель визита — укрепить связи между членами парламентов обоих государств. ”В Европе настало время перемен. И парламентский диалог между государствами-членами ЕС, разделяющими принципы и ценности, крайне важен”, — сказал Паллинг.

В ходе визита члены депутатской группы встретятся с министром иностранных дел Кипра, с председателем комиссии парламента по делам ЕС, а также с членами комиссии по экономике и финансовой комиссии. Также пройдут встречи с мэрами Никосии и Фамагусты.

В делегацию также входят члены парламента Меэлис Мялберг, Оудекки Лооне и Тоомас Кивимяги.