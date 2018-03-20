Палата представителей нацменьшинств о красной звезде в статье Postimees: это провокация, направленная на раскол общества

Палата представителей национальных меньшинств Эстонии отреагировала на использование в статье Postimees красной звезды с серпом и молотом для обозначения представителей других национальностей в Эстонии.

Приводим обращение Палаты представителей национальных меньшинств Эстонии в полном объеме.

Публикацию материалов мартовского социологического опроса о поддержке народом правительства Эстонии, где представители нацменьшинств Эстонии изображены под символикой красной звезды с серпом и молотом Палата представителей национальных меньшинств Эстонии может рассматривать только как провокацию, направленную на раскол общества нашей страны.

Обозначая представителей национальных меньшинств, то есть всех не эстонцев, такой символикой редакция фактически пытается представить их врагами эстонской государственности и сторонниками возврата к тоталитаризму. Пропагандистская цель этой акции — сплочение одного этноса против других, якобы враждебных ему, создание образа врага в лице инородцев.

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История учит, что такой подход к национальным отношениям чреват конфликтами. В то время как различные общественные и государственные организации делают все возможное, чтобы найти общий знаменатель, способный сплотить многонациональный народ Эстонии, например, на базе празднования 100-летия Эстонской Республики как нашего общего государства, редакция Postimees публикует материал явно конфронтационного свойства.

Как гласит народная мудрость: умный плодит друзей, глупый — врагов. Публикацию в вашей газете трудно отнести к числу ”умных”. Используя современные приемы пропаганды и противопоставляя эстонцев неэстонцам, редакция газеты ведет себя явно антиконституционно.

Это — не единственное и случайное явление, оно уже давно стало тенденцией. Многочисленные мероприятия национальных меньшинств Эстонии, направленные на консолидацию общества редко находят освещение на страницах Postimees, а вот материалы, формирующие негативный образ ”инородца”, сеющие ненависть, отвращение и презрение к ним, публикуются регулярно.

Тот факт, что главный редактор Postimees Лаури Хуссар назвал случившееся ошибкой и принес свои извинения, дает надежду на более взвешенный подход к данной проблеме в будущем. Различные статьи и высказывания, разжигающие межэтническую вражду и ненависть, — это не свобода слова, а элементарная бестактность и безнаказанность.