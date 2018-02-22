Пакт мэров ставит своей целью уменьшение выброса CO2 на 40%

Сегодня в Брюсселе мэр Таллинна Таави Аас участвует в конференции десятилетия пакта мэров, на которой поставлена цель — снизить выброс углекислого газа на 40 процентов.

Поставленной цели необходимо достичь к 2030 году. К 2020 году присоединившиеся к пакту местные самоуправления обязались снизить выбросы углекислого газа на 20%.

Сегодняшний форум мэров, проходящий в Брюсселе, сделает выводы о необходимых действиях для выполнения поставленных целей. ”Для Таллинна очень важно получить обзор деятельности и усилий других городов, чтобы достичь поставленных при подписании пакта целей и в Таллинне”, — сказал мэр Таави Аас. Он также отметил, что необходимо сообща придерживаться климатической и энергетической политики Европейского Союза, чтобы уровень углекислого газа в городах был нейтральным.

К пакту (Covenant of Mayors) подключились 7755 местных самоуправлений, прежде всего — Европейских, но также из других частей света. С 2009 года среди этих городов и Таллинн. В этом году движение, инициированное Европейской Комиссией, отмечает свое десятилетие.

Аас заключил, что пакт мэров стал отправной точкой движения Таллинна к титулу Зеленой столицы. Мэр также подчеркнул, что необходимо разработать стратегию климатической адаптации, одним из приоритетов в этом является Программа бережного отношения к энергии и климату до 2030 года.