Пакоста о кинофестивале ЛГБТ в Раквере: никого нельзя дискриминировать

Сегодня днем уполномоченная по равному обращению Лийза Пакоста должна была выступить перед Раквереским горсобранием в рамках обсуждения вопроса выделения средств на проведение в Раквере кинофестиваля ЛГБТ (ЛГБТ — лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры — прим.ред.), однако выяснилось, что слово ей не предоставят.

В связи с этим Eesti Päevaleht опубликовал текст речи Пакосты, в которой она подчеркивает, что ”никого нельзя дискриминировать, запрещено и разжигание дискриминации”.

”Я не хочу, чтобы мы сами и наши близкие испытывали неравное обращение. И мы не терпим цензуры, так как являемся народом, верующим в свободу”, — помимо прочего, пишет она.

”Физические или психические недостатки, возраст, пол, национальность, сексуальная ориентация или такие договорные обязательства, как забота о детях или членах семьи или служба в армии, являются теми вещами, которые человек не может или не должен в себе менять. Мы знаем, что защита основных прав человека не является борьбой за собственные права конкретного человека. Защищать основные права необходимо для того, чтобы мы все могли сосуществовать друг с другом. Мы же не хотим, чтобы кого-то выгоняли из-за цифр в его личном коде, чтобы кого-то отталкивали из-за его ребенка или инвалидности, чтобы кем-то пренебрегали из-за его окружения? Хочет ли кто-нибудь из нас быть отверженным из-за вещей, которые он не в силах в себе изменить? Это вечный принцип любви к ближнему. Стремление к единству помогло нам продержаться на этой земле долгое время”.

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Пакоста отметила, что по всему миру проходит более 100 кинофестивалей ЛГБТ. ”Кинофестивали увеличивают чувство единства в обществе, развивают туризм, создают рабочие места, укрепляют экономику, улучшают доход людей. Но, прежде всего, это места, где люди могут развиваться и знакомиться с чувствами и мыслями, которых они раньше не понимали”, — написала она.

”Если в Эстонии когда-нибудь случится какая-нибудь природная катастрофа или на Эстонию когда-нибудь нападет недруг, то мы будем знать, что сохранить достойное для жизни и свободное государство мы можем только оставаясь братьями и сестрами, стоя плечом к плечу друг к другом”, — подчеркнула она.

По словам председателя Раквереского горсобрания Тоомаса Варека, они уже несколько месяцев обсуждают данную тему, а выступление перед принятием решения можно было бы расценивать как давление.

”При желании можно будет выступить после голосования. Никто не может выступить ни по одному из пунктов, это процедурный вопрос. Вопросы обсуждаются в комиссиях, а не на совете непосредственно перед голосованием. Это было бы давлением”, — ответил он.

Варек подчеркнул, что от сегодняшнего решения горсобрания судьба кинофестиваля не зависит, так как договор готов, и бюджет составляет в общей сложности 26 000 евро: ”Город может поддержать его максимально 1500 евро”.