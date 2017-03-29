Пай отрицает обвинения Кальюлайда: я никаких договоров не подписывал!

По словам художественного руководителя центра культуры ”Сальме” Меэлиса Пая, освобожденного недавно от должности председателя совета Tallinna Linnahall, он узнал о ”внутреннем расследовании” относительно своей деятельности в центре только сегодня после звонка старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда.

”Я вообще не понимаю, о чем идет речь”, — сказал Пай сначала, а затем выдвинул свою версию. ”В позапрошлом году мы организовал рождественское представление, и, согласно прогнозам, планировали получить 30 000 евро прибыли, а получили 80 000 евро. В прошлом году — я не знаю, кто поставил в прогноз 100 000 евро, — но заработали мы 80 000”, — сказал он.

По его мнению, неясно, почему подозрения ложатся именно на него. ”Я не подписывал ни одного договора!” — заверяет он и говорит, что все делается специально ему назло.

Напомним, что с просьбой изучить заказы и договоры, связанные с проектом детского театра, руководителем которого является Пай, в службу внутреннего контроля обратился старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

В связи с рекомендацией исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса уделить должное внимание деятельности Меэлиса Пая в центре культуры ”Сальме”, где он занимает должность художественного руководителя, районная управа Пыхья-Таллинна сообщила, что городская служба внутреннего контроля начала соответствующую проверку еще в начале года.

Служба внутреннего контроля ведет свое расследование, и решение о соответствии Меэлиса Пая занимаемой должности худрука центра ”Сальме” будет принято по завершении проверки, результаты которой ожидаются к концу апреля.

Районная управа не может в данный момент обнародовать более точную информацию о проверяемых договорах и счетах, так как это может затруднить работу службы внутреннего контроля. До конца проверки районная управа будет уделять всем заключаемым центром культуры ”Сальме” сделкам повышенное внимание.