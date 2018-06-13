Паэт: восхищение Трампа диктаторами вызывает беспокойство

Сообщение Трампа после встречи с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном, что с Южной Кореей прекращают "военные игры", то есть совместные учения, не делает ситуацию для Южной Кореи, а также для Японии проще. "Помимо ядерного оружия у Северной Кореи четвертая по величине армия в мире, единственная причина содержания которой в том, чтобы противостоять Южной Корее", — отметил Паэт.

Паэт выразил надежду, что такая волна восхищения диктаторами у Трампа пройдет и попытки затеять ссору с европейскими странами не выразятся в итоге и в решениях в сфере безопасности. "Но я считаю, что сегодня никто больше не может быть абсолютно уверенным ни в чем", — констатировал Паэт.

Паэт сказал, что не хочет спекулировать, к чему может привести встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным. До сих пор, по его словам, США не сделали ни одного ослабляющего сотрудничество НАТО шага. "Я не считаю, что мы здесь должны преждевременно начинать сильно беспокоиться", — добавил он.

По словам Паэта, следует сосредоточиться на том, что Европа может сделать сама. "Обороноспособность самой Европы, несомненно, тоже должна как можно быстрее вырасти, чтобы мы не зависели по большей части от США", — отметил Паэт.

В принципе, критика Трампа относительно обороноспособности стран Европы верна. "Европа, на самом деле, десятилетиями и надеялась в основном на США, и многие страны сами вкладывали мало", — констатировал Паэт.