Паэт: восхищение Трампа диктаторами вызывает беспокойство

По словам члена Партии реформ, депутата Европарламента и бывшего министра иностранных дел Урмаса Паэта, восхищение президента США Дональда Трампа диктаторами и одновременные попытки затеять ссору с союзниками вызывает беспокойство.
"То, что с диктатором Северной Кореи говорят о какой-то "хорошей химии", к сожалению, не совсем первый случай. Недавно аналогичные встречи у него были, например, с властями Саудовской Аравии и президентом Турции Эрдоганом", — сказал Паэт Delfi. Со всеми ними, по словам Паэта, Трамп как будто ладит очень хорошо, но в то же время Трамп затевает ссору с главами демократических стран-союзников США. Особенно четко это показывают введенные для европейской стали и алюминия пошлины и происходившее во время и после саммита объединяющей ведущие промышленные страны G7.