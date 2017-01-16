Недавно Трамп выступил с критикой в сторону блока за то, что он не занимается борьбой с терроризмом. Паэт признал, что в НАТО, действительно, существуют вещи, которые можно сделать лучше. Да, НАТО участвовал в Афганистане, но он бы мог больше заниматься борьбой с терроризмом в странах-участницах, в сотрудничестве как с ЕС, так и с другими государствами. Особенно это касается обмена информации между службами разведки.

По отношению высказываний Трампа о возможном сотрудничестве с Россией Паэт настроен скептически. Конечно, Запад тоже желает окончания войны в Сирии и на Украине, а также того, чтобы Северная Корея не стала для своих соседей более опасной. Россия имеет определенное влияние в решении этих вопросов, но это предполагает, чтобы и она со своей стороны была готова идти навстречу.

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Комментируя идею Трампа о ядерном разоружении, Паэт сказал: ”Нельзя изъявлять желание в одностороннем порядке. Если западные страны решат показать пример, а Россия или Китай ему не последуют, то это приведет к противоположному результату”.

Также Трамп говорит о том, что Европейский Союз покинет еще не одна страна. ”Я разделяю мнение, что он не очень высоко ценит Евросоюз, предпочитая двухсторонние отношения с крупными странами”, — сказал на это Паэт, отметив, что первым гостем-европейцем Трампа был именно Найджел Фарадж, один из инициаторов выхода Великобритании из ЕС, а вот Терезе Мей, вероятно, еще долго придется ждать встречи с новым президентом.

”Трамп либо не понимает Евросоюз, либо ни во что его не ставит”, — сказал Паэт, выразив, однако, надежду на то, что после вступления в должность Трамп осознает и важность ЕС. Тем не менее, по мнению Паэта, содействовать развалу ЕС Трамп вряд ли будет и в самом худшем случае примет на себя роль стороннего наблюдателя.

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