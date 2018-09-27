Паэт раскритиковал идею Тоом об автономии: в плане поддержки культуры это не даст ничего

„Как у нас обстоят дела с русской и русскоязычной культурной жизнью в Эстонии?” — спросил Паэт риторически. В качестве положительных примеров он привел госдотации Русского театра, а также финансирование русскоязычных общественно-правовых теле- и радиопрограмм: ”Радио 4” и ЭТВ+. ”Многие местные самоуправления по большей части спонсируют различную культурную и образовательную деятельность на русском языке”.

”Таким образом, при оглашении данной мысли приследовались иные цели”, — резюмировал Паэт.

"Мне тоже многие вещи не нравятся, но чтобы их изменить, надо быть членом партии. Сейчас идет работа над программой, которая будет представлена на съезде в середине октября. Есть несколько вещей, за которые я бьюсь ежедневно, они должны там быть: программа развития русской школы, может быть нужно думать о культурной автономии", — сказала Тоом.