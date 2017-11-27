Паэт: окончательное облегчение наступит лишь после возвращения судовых охранников в Эстонию

Депутат Европарламента Урмас Паэт отметил в своем мнений в Eesti Päevaleht, что несмотря на долгожданное решение индийского суда об оправдании эстонских судовых охранников, настораживает тот факт, что у местной прокуратуры есть право в течение 90 дней подать апелляцию.

”Меня настораживает сообщение о том, что прокуратура Индии имеет право в течение 90 дней обжаловать решение. Я пока не знаю, что это означает и может ли воспрепятствовать возвращению наших судовых охранников домой”, — пишет Паэт.

”И даже если судебная сага сейчас действительно закончится и судовые охранники окажутся дома, то из-за действий и бездействия полиции и судебных органов Индии они все равно уже потеряли четыре года своей жизни. Это очень много. Особенно, если обвинения были беспочвенными и безосновательными”.

Паэт отметил, что испытывает ”осторожный оптимизм” и окончательное облегчение и радость наступят лишь тогда, когда эти люди вернутся в Эстонию.