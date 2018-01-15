Паэт о заявлении Лаврова: Россия сама виновата в осложнении отношений с западными странами

Член Европарламента Урмас Паэт прокомментировал сегодняшнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отметив, что Россия сама сделала напряженными отношения с западными странами.

”В этой риторике нет ничего нового, а причины что-то делать или не делать можно всегда найти, — сказал Паэт Delfi. — Россия все время говорит о том, что для заключения и ратификации пограничного договора необходима ”правильная атмосфера отношений”, что не является предметом соглашения, а то, что страны стремятся хотя бы к нормальным отношениям, элементарно”.

Паэт напоминает, что Россия и Эстония договорились о том, что проведут ратификацию договора примерно в одном темпе.

”Эстонский парламент показал свои добрые намерения, ратифицировав договор в первом чтении. До российской Думы проект решения пока даже не дошел”, — сказал Паэт.

”Желающая ”правильной атмосферы” Россия сама сделала многое, чтобы отношения с западными странами, в том числе с Эстонией, стали напряженными, — отметил Паэт. — Например, вскоре после подписания пограничного соглашения с Эстонией Россия аннексировала Крым. Как это повлияло на отношения России с Западом, мы все прекрасно знаем”.

15 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на итоговой пресс-конференции в МИД РФ, сказал, что Таллинну надо перестать "тащить НАТО и ЕС в направлении оголтелой русофобии", и это позволит нормализовать отношения с Россией.

"Для того, чтобы Россия и Эстония жили нормально, нужно перестать быть одним из трех-четырех главных активистов в НАТО и Евросоюзе, которые насмерть стоят за то, чтобы тащить все эти структуры в направлении оголтелой русофобии", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Также он обратил внимание на до сих пор не ратифицированный договор о российско-эстонской границе. Изначально документ был подписан обеими сторонами в 2005 году, но затем Москва вынуждена была отозвать свою подпись, поскольку эстонская сторона ратифицировала документ с политизированными оговорками, вопреки достигнутым ранее договоренностям. Второй вариант договора о границе, подписанный в 2014 году, опять оказался нерабочим, поскольку, как отметил Лавров, с эстонской стороны "русофобская риторика зашкаливала".

В настоящий момент, отметил министр, "Граница существует, договор, я надеюсь, в какой- то момент будет ратифицирован, никто эту границу не подвергает сомнению". Речь идет об участке сухопутной границы в Печорском районе Псковской области, а также в Ленинградской области.