Паэт о российских каналах: пропагандистам остается лишь посмеиваться в кулак и радоваться наивности европейцев

”Так, ряд российских телеканалов, таких как ПБК, НТВ-Мир, РТР-Планета и РЕН-ТВ входят в основные пакеты эстонских операторов Telia, STV и Elisa, которые платят им за лицензию ежегодно около 2,7-3 млн евро, собранных с эстонских телезрителей”, — продолжает он.

”Ситуация шизофреническая, и операторам следует решить эту проблему и пересмотреть свои базовые пакеты. Сами зрители сейчас ничего сделать не могут, поскольку эти каналы являются частью пакета и отказаться от них нельзя”.

”Странно, что перечисленные российские каналы вместе с их содержимым являются частью основных пакетов, в то время как большая часть европейских каналов (к примеру, финские, шведские, французские и немецкие) относятся к дополнительным и за их просмотр нужно платить отдельно”.

”Российским пропагандистам остается лишь посмеиваться в кулак и радоваться наивности европейцев”, — резюмирует Паэт, призывая как можно быстрее приступить к решению проблемы.