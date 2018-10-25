25.10.2018, 20:50

Паэт о российских каналах: пропагандистам остается лишь посмеиваться в кулак и радоваться наивности европейцев

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rus.delfi.ee
EST 46
Паэт о российских каналах: пропагандистам остается лишь посмеиваться в кулак и радоваться наивности европейцев
Ekspress Meedia

”Большинство эстонских телезрителей оплачивают российские каналы, а следовательно и пропаганду, сами этого не осознавая”, — пишет евродепутат Урмас Паэт в своем мнении в Eesti Päevaleht.

”Так, ряд российских телеканалов, таких как ПБК, НТВ-Мир, РТР-Планета и РЕН-ТВ входят в основные пакеты эстонских операторов Telia, STV и Elisa, которые платят им за лицензию ежегодно около 2,7-3 млн евро, собранных с эстонских телезрителей”, — продолжает он.

”Ситуация шизофреническая, и операторам следует решить эту проблему и пересмотреть свои базовые пакеты. Сами зрители сейчас ничего сделать не могут, поскольку эти каналы являются частью пакета и отказаться от них нельзя”.

”Странно, что перечисленные российские каналы вместе с их содержимым являются частью основных пакетов, в то время как большая часть европейских каналов (к примеру, финские, шведские, французские и немецкие) относятся к дополнительным и за их просмотр нужно платить отдельно”.

”Российским пропагандистам остается лишь посмеиваться в кулак и радоваться наивности европейцев”, — резюмирует Паэт, призывая как можно быстрее приступить к решению проблемы.

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