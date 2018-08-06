Паэский бомбист обвиняет тюрьму в "умышленном медицинском убийстве"

Прозванный прессой Паэским бомбистом Мярт Рингмаа говорит, что тяжело болен, и уверен, что медперсонал Вируской тюрьмы всячески препятствует получению им лечения. Министерство юстиции утверждения Рингмаа опровергает, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО: 160 чиновников приехали в Ида-Вирумаа работать: питание — на свои, развлечения — на свои, командировочных не платят
06.08.2018
Более 160 госчиновников из 16 учреждений — министерств, ведомств и государственной канцелярии — приступили сегодня к двухнедельной работе в Ида-Вирумаа. В организовавшем выезд Министерстве культуры его называют ”полевыми работами”. Какие плоды они дадут на Северо-Востоке Эстонии пока неизвестно, и решения конкретных проблем по итогам посещения региона никто не обещает.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
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Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018
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Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
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Müügiüksuse juht
COMPENSA VIENNA INSURANCE ...
Tähtaeg: 12.08.2018
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Животное этого года — рысь. По этому случаю рысь Гелла произвела на свет трех рысят, которым сейчас больше двух месяцев. Мать теперь все смелее стала показывать своих детенышей посетителям лестного зоопарка Элиствере. Рысята сосут материнское молоко, ростом чуть больше котят и полны любопытства!
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ