06.08.2018, 18:31

Паэский бомбист обвиняет тюрьму в "умышленном медицинском убийстве"

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Лийна Канарбик
Лийна Канарбик
 
EST 6
Паэский бомбист обвиняет тюрьму в "умышленном медицинском убийстве"
Tallinnas Pae tänaval kodutehtud lõhkekehadega surma ja hirmu külvanud Märt Ringmaa kannab karistust Viru vanglas.Foto: Marianne Loorents/Õhtuleht

Прозванный прессой Паэским бомбистом Мярт Рингмаа говорит, что тяжело болен, и уверен, что медперсонал Вируской тюрьмы всячески препятствует получению им лечения. Министерство юстиции утверждения Рингмаа опровергает, пишет Eesti Päevaleht.

Семейным врачом Рингмаа в Вируской тюрьме является доктор Реэт Аадамсоо. Она — одна из тех эстонских работников медицины, которым запрещено работать по специальности в Финляндии.

”Я больше не представляю никакой угрозы. Я даже не в силах держать поднос с едой. Я просто хотел бы умереть в кругу семьи”, — говорит Рингмаа.

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