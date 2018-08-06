Паэский бомбист обвиняет тюрьму в "умышленном медицинском убийстве"

Семейным врачом Рингмаа в Вируской тюрьме является доктор Реэт Аадамсоо. Она — одна из тех эстонских работников медицины, которым запрещено работать по специальности в Финляндии.

”Я больше не представляю никакой угрозы. Я даже не в силах держать поднос с едой. Я просто хотел бы умереть в кругу семьи”, — говорит Рингмаа.