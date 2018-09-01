Паэская гимназия начнет учебный год в обновленном здании

В мероприятии примут участие председатель горсобрания Михаил Кылварт и вице-мэр Вадим Белобровцев.

”Радостно, что одна из лучших школ Ласнамяэ стала просторнее. В новом помещении появились классы для изучения языков и изобразительного искусства, кабинет с кухней для обучения домашнему хозяйству и аудитория, — сказал Вадим Белобровцев. — На четвертом этаже разместилась библиотека с уютным уголком для чтения, а на первом увеличилось пространство столовой, в которой теперь при желании можно проводить различные мероприятия”.

Директор Паэской гимназии Изабелла Рийтсаар отметила, что пристройка была школе необходима и коллектив рад возможности улучшить учебные условия.

Здание школы увеличилось на 859 квадратных метров полезной площади. Стоимость пристройки вместе с обстановкой составила 1,32 миллиона евро.