01.09.2018, 14:27

Паэская гимназия начнет учебный год в обновленном здании


rus.delfi.ee
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Tõnis Lukas Pae gümnaasiumis
Tõnis Lukas Pae gümnaasiumisFoto: Ilmar Saabas

В понедельник, 3 сентября, в 11 часов, состоится торжественное открытие пристройки Таллиннской Паэской гимназии, в которой расположены восемь новых кабинетов, сообщает Раэпресс.

В мероприятии примут участие председатель горсобрания Михаил Кылварт и вице-мэр Вадим Белобровцев.

”Радостно, что одна из лучших школ Ласнамяэ стала просторнее. В новом помещении появились классы для изучения языков и изобразительного искусства, кабинет с кухней для обучения домашнему хозяйству и аудитория, — сказал Вадим Белобровцев. — На четвертом этаже разместилась библиотека с уютным уголком для чтения, а на первом увеличилось пространство столовой, в которой теперь при желании можно проводить различные мероприятия”.

Директор Паэской гимназии Изабелла Рийтсаар отметила, что пристройка была школе необходима и коллектив рад возможности улучшить учебные условия.

Здание школы увеличилось на 859 квадратных метров полезной площади. Стоимость пристройки вместе с обстановкой составила 1,32 миллиона евро.

Tallinn Hockey weekend
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