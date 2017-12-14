Падар проголосовал за рассмотрение петиции об избирательных правах неграждан

Евродепутат от соцдемов Ивари Падар проголосовал в Европарламенте за рассмотрение петиции об избирательных правах неграждан Эстонии и Латвии. Как заверил Падар Delfi, он допустил ошибку и уже переголосовал.

"Воспринимайте это как несчастный случай на работе", — сказал Delfi Падар. Он пояснил, что в Европарламенте на основании письменного заявления можно переголосовать. Он уже воспользовался этим правом.

По состоянию на 19 часов вечера на страничке Европарламента было указано, что Падар проголосовал за рассмотрение петиции.

За проголосовал и другой Евродепутат Индрек Таранд, который обещал прокоментировать свое решение чуть позже.

По настоянию евродепутата Яны Тоом соответствующий параграф внесен в окончательный текст доклада о работе Комитета по петициям.

”Вызывает большое удивление поведение моих эстонских и латвийских коллег. Петиция, собравшая более 20 тысяч подписей, 18 месяцев лежит без движения. Причина потери времени — различные интриги, против которых мы, правда, успешно боремся. Несколько раз предпринимались попытки в нарушение всех правил закрыть производство по петиции. Сегодня Европарламент признал, что дальнейшее промедление может лишь вызвать рост евроскептицизма”, — написала Яна Тоом в своем блоге.

С публичным призывом голосовать против упоминания петиции выступили евродепутаты Урмас Паэт (Партия реформ) и Артис Пабрикс (латвийская партия ”Единство”). Большая работа против петиции была также проделана в кулуарах и на заседаниях политических групп.

”Большинство Европарламента поддержало призыв к скорейшему рассмотрению петиции. Депутаты не испугались и не поддались на провокации противников петиции, говоривших о ”кремлевской пропаганде” и ”фейковых новостях”. Сегодняшнее голосование касалось не сути проблемы, а лишь возможности публичного обсуждения прав неграждан Эстонии и Латвии. Полагаю, моим противникам слишком стыдно выносить сор из избы”, — отметила евродепутат.

Петиция об избирательных правах неграждан Эстонии и Латвии была подана в июне 2016 года и уже признана приемлемой. Слушания по петиции ожидаются в первом триместре 2018 года. Управление Верховного комиссара по делам беженцев (ООН) рассматривает балтийских неграждан в качестве апатридов (лиц без гражданства). В настоящее время они составляют примерно 6% всех жителей Эстонии, 11% — Латвии. К решению проблемы неграждан неоднократно призывали специализированные органы ООН, ОБСЕ и Совета Европы.