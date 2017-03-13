Падар: направляющийся в Эстонию паром Tiiu превосходит по качеству паром Leiger

Выпущенный с турецкой судоверфи и отправившийся в субботу в Эстонию паром Tiiu превосходит по качеству построенный ранее на той же судоверфи паром Leiger, передает rus.err.ee. Пока путь домой нового парома проходит при благоприятных погодных условиях, сообщил член правления фирмы TS Laevad Кайдо Падар.

По словам Падара, судостроительная отрасль в каком-то смысле похожа на конвейер — если делаешь одни и те же вещи несколько раз, то качество становится лучше, сказал он ERR.

"Будучи на прошлой неделе в Турции, посмотрели еще раз на все и, действительно, качество этого парома немного лучше", — пояснил Падар. "Мы сами также стали опытнее и мудрее, чем при приемке первого судна".

Паром Leiger отправился в свой первый рейс на линии Рохукюла-Хельтермаа

Падар добавил, что хотя Департамент водных путей в пятницу выдал разрешение парому Tiiu, он отметил несколько мелких недочетов, но ничего существенного. Тем не менее, Падар признал, что при выходе парома на линию могут проявиться еще какие-либо ошибки, и обычно это происходит в течение года.