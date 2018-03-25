Пациент Раквереского дома по уходу вчера не совершал самосожжения. Причина его гибели банальна

Вопреки распространившийся вчера информации, будто пациент Раквереского дома по уходу совершил самоподжение, сегодня выяснилось, что причиной трагического происшествия было неаккуратное курение.

”Причиной смерти было небрежное курение, а не желание человека себя поджечь”, — сказала Delfi пресс-представитель Спасательного департамента Евгения Парв.

Вызов в Центр тревоги вчера поступил около 17:40. Изначально сообщалось о том, что пациент поджег себя на лестничной клетке.

Другим пацинтам ничего не угрожало.