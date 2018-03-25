25.03.2018, 12:46

Пациент Раквереского дома по уходу вчера не совершал самосожжения. Причина его гибели банальна

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rus.delfi.ee
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Inimene süütas end Rakvere hooldekodus Foto: Lugeja foto

Вопреки распространившийся вчера информации, будто пациент Раквереского дома по уходу совершил самоподжение, сегодня выяснилось, что причиной трагического происшествия было неаккуратное курение.

”Причиной смерти было небрежное курение, а не желание человека себя поджечь”, — сказала Delfi пресс-представитель Спасательного департамента Евгения Парв.

Вызов в Центр тревоги вчера поступил около 17:40. Изначально сообщалось о том, что пациент поджег себя на лестничной клетке.

Другим пацинтам ничего не угрожало.

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