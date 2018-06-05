Пациент официально трудоустроен, но медстрахования не имеет. Больницам все чаще приходится сталкиваться с сознательным налоговым мошенничеством

Врачи кардиологии уже годами наблюдают данную схему, которая была распространена особенно часто во время экономического кризиса 2008 года: нуждающийся в неотложной операции пациент доставляется в отделение; на месте выясняется, что он работает, но у него нет медицинской страховки; пациент звонит работодателю и через час в регистре Больничной кассы волшебным образом появляется галочка, что пациенту сделали медицинское страхование.

Врачи считают, что данный подход нечестен по отношению к другим работающим людям, исправно выплачивающим налоги. Кроме того, галочка в регистре не всегда успевает появиться в нужный момент, или пациент не в состоянии позвонить работодателю. В таком случае, дорогая операция в несколько тысяч евро оплачивается за счет государства.

Бывают и случаи, что оказавшиеся в больнице люди только там узнают, что у них нет медицинской страховки. Маловероятно, что они сами сказали работодателю, что не нуждаются в ней. Скорее это работодатели разработали такую схему для сокращения расходов: мол, попадешь в больницу — позвони, и будет тебе страховка. А до этого момента работодателю не придется платить ни цента социального налога за сотрудника.

Кроме того, многие молодые работающие эстоноземельцы решают отказаться от страховки, так как знают, что пока они еще молодые и здоровые, а если внезапно что-то случится, то государство и так оплатит лечение.

Налогово-таможенный департамент каждый месяц отсылает оповещения работодателям, чьи сотрудники занесены в регистр трудоустройства, но в отношении которых не задекларированы налоговые выплаты. Если после оповещения ситуация не меняется, то инициируется налоговое производство. В этом году было выявлено 120 подобных случаев — а это чуть больше 380 000 евро, невыплаченных государству.