05.06.2018, 06:59

Пациент официально трудоустроен, но медстрахования не имеет. Больницам все чаще приходится сталкиваться с сознательным налоговым мошенничеством

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Кярт Анвельт
Кярт Анвельт
EST 6
Пациент официально трудоустроен, но медстрахования не имеет. Больницам все чаще приходится сталкиваться с сознательным налоговым мошенничеством
Põhjamaade elundisiirdamissüsteemiga liitumuseks pidid Tartu ülikooli kliinikumi arstid oma oskusi palju aastaid tõestama.Hendrik Osula

В больницы все чаще попадают пациенты, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи, но на месте выясняется, что у них нет страховки при наличии официального рабочего места. В итоге их лечение приходится оплачивать с денег других честных налогоплательщиков, пишет Eesti Päevaleht.

В больницу привозят мужчину с инфарктом — на шее золотая цепь, в руке новейшая модель iPhone. После операции в палате он командным голосом разговаривает по телефону и важно стучит по клавиатуре лаптопа — у человека явно много важных рабочих дел. Только вот медицинской страховки у него нет, и поэтому срочную операцию пришлось ему делать бесплатно.

Так и получается что работающим пациентам без медстраховки делают дорогие операции — а оплачиваются они за счет честных налогоплательщиков. Только лишь в этом году в кардиологическом отделении Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) лечение пациентов без медстраховки обошлось в 90 000 евро.

Врачи кардиологии уже годами наблюдают данную схему, которая была распространена особенно часто во время экономического кризиса 2008 года: нуждающийся в неотложной операции пациент доставляется в отделение; на месте выясняется, что он работает, но у него нет медицинской страховки; пациент звонит работодателю и через час в регистре Больничной кассы волшебным образом появляется галочка, что пациенту сделали медицинское страхование.

Врачи считают, что данный подход нечестен по отношению к другим работающим людям, исправно выплачивающим налоги. Кроме того, галочка в регистре не всегда успевает появиться в нужный момент, или пациент не в состоянии позвонить работодателю. В таком случае, дорогая операция в несколько тысяч евро оплачивается за счет государства.

Бывают и случаи, что оказавшиеся в больнице люди только там узнают, что у них нет медицинской страховки. Маловероятно, что они сами сказали работодателю, что не нуждаются в ней. Скорее это работодатели разработали такую схему для сокращения расходов: мол, попадешь в больницу — позвони, и будет тебе страховка. А до этого момента работодателю не придется платить ни цента социального налога за сотрудника.

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Кроме того, многие молодые работающие эстоноземельцы решают отказаться от страховки, так как знают, что пока они еще молодые и здоровые, а если внезапно что-то случится, то государство и так оплатит лечение.

Налогово-таможенный департамент каждый месяц отсылает оповещения работодателям, чьи сотрудники занесены в регистр трудоустройства, но в отношении которых не задекларированы налоговые выплаты. Если после оповещения ситуация не меняется, то инициируется налоговое производство. В этом году было выявлено 120 подобных случаев — а это чуть больше 380 000 евро, невыплаченных государству.

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