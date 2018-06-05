Пациент официально трудоустроен, но медстрахования не имеет. Больницам все чаще приходится сталкиваться с сознательным налоговым мошенничеством

В больницы все чаще попадают пациенты, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи, но на месте выясняется, что у них нет страховки при наличии официального рабочего места. В итоге их лечение приходится оплачивать с денег других честных налогоплательщиков, пишет Eesti Päevaleht.
В больницу привозят мужчину с инфарктом — на шее золотая цепь, в руке новейшая модель iPhone. После операции в палате он командным голосом разговаривает по телефону и важно стучит по клавиатуре лаптопа — у человека явно много важных рабочих дел. Только вот медицинской страховки у него нет, и поэтому срочную операцию пришлось ему делать бесплатно.
Так и получается что работающим пациентам без медстраховки делают дорогие операции — а оплачиваются они за счет честных налогоплательщиков. Только лишь в этом году в кардиологическом отделении Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) лечение пациентов без медстраховки обошлось в 90 000 евро.