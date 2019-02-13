Паасмяэ: государство увеличит пособия на детей с тяжелой и глубокой степенью инвалидности

Как отметила Ээви Паасмяэ, принятый сегодня законопроект можно по праву считать одним из самых важных. ”Я считаю, что дети — это самое дорогое и ценное, что у нас есть. Поэтому государство должно поддерживать все семьи, в которых растут дети”, — отметила Паасмяэ.

По словам политика, поправки предусматривают рост пособий для особых детей сразу в несколько раз. ”Согласно запланированным изменениям, которые вступят в силу в январе 2020 года, пособия для детей со средней или тяжелой степенью инвалидности вырастут вдвое, для детей с глубокой степенью инвалидности — вырастут втрое. Таким образом, дети со средней степенью инвалидности будут получать 138,08 евро, с тяжелой степенью — 161,10 и глубокой степенью инвалидности — 241,65 евро в месяц”, — перечислила депутат фракции Центристской партии Ээви Паасмяэ.

Как отметила Паасмяэ, сегодняшнее решение парламента четко показывает, что во имя благой цели коалиция и оппозиция вполне способны на сотрудничество. ”Семьи, в которых растут особые дети, нуждаются в большей поддержке государства, так как они находятся в зоне риска. И чтобы улучшить их финансовое положение, представленные в Рийгикогу партии забыли о своем противостоянии и сообща приняли поистине важный закон”, — сказала Паасмяэ.