Ожидать ли "списка Сависаара"? Лооне: обсуждается, как достичь наилучшего для жителей Таллинна результата

В последнее время звучит все больше разговоров о возможном создании некоторым членами Центристской партии перед предстоящими местными выборами отдельного избирательного списка.

Так, совсем недавно внимание общественности привлекла предвыборная реклама депутата Ольги Ивановой, оформленная хоть и в цветах партии, но без ее логотипа. Сама Иванова сказала, что сейчас речи о создании в Таллинне нового избирательного союза не идет.

Подлил масла в огонь и премьер-министр Юри Ратас, который, представляя членам совета партии первые номера по Таллинну, намекнул на то, что евродепутат Яна Тоом не обязательно будет баллотироваться первым номером по Пыхья-Таллинну. По данным Delfi, Тоом сообщила Ратасу о вероятности своего ”невыдвижения” ни первой по Пыхья-Таллинну в частности, ни по спискам Центристской партии в целом.

Депутат-центрист Пеэтер Эрнитс, которого наряду с Ивановой и Тоом причисляют к т. н. лагерю Сависаара, сказал, что узнал о возможном создании списка из прессы и что как экс-журналист знает, что написанное не всегда является правдой.

А вот депутат Оудекки Лооне признала, что создание отдельного списка все же обсуждалось. ”Мы обсуждаем, как получить наилучшие для жителей Таллинна результаты. Каким образом мы этого достигнем, чтобы уменьшить бюрократию или чтобы Таллинн был реально зеленой столицей и вовлекал людей, а не только позволял разбивать палатки вокруг дерева”, — сказала она.

По словам Лооне, избирательные списки — вещь техническая. ”Вопрос в том, как гарантировать, что горсобрание сформируется именно таким образом, чтобы сделать из Таллинна действительно дружелюбный по отношению к людям город, в котором мы слушаем друг друга и в котором реально сотрудничаем”, — сказала Лооне, отметив, что они хотят быть уверенными, что в горсобрание попадут именно те люди, которые реально хотят сделать из Таллинна город, ориентированный в первую очередь на своих жителей.

Лооне не считает, что создание отдельного списка может повлечь и за собой такие последствия как противостояние и раскол в партии. ”Такой угрозы я не вижу. Никто не хочет покидать Центристскую партию, никто. Это просто вопрос на местном уровне. У Центристской партии и раньше были отдельные списки. Это не новость. Такие вещи время от времени обсуждаются. Перед выборами в голову приходят разные мысли, и это делает партию сильнее, а не слабее. Это означает, что наши жители видят, каковы способы и возможности сделать так, чтобы Таллинн стал еще более лучшим местом для проживания”, — резюмировала Лооне.