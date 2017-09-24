Овийр: на конгрессе астронавтики эксперты со всего мира обсудят важные темы, связанные с космосом

Председатель эстонского председательства в Европейской межпарламентской конференции по космосу (EISC) Лийза Овийр примет участие в программе парламентариев на международном конгрессе астронавтики в Австралии (IAC). На конгрессе встретятся эксперты по космосу со всего мира, чтобы поделиться знаниями и идеями о космических технологиях и предпринимательстве, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам Овийр, быстрое развитие космических технологий открывает новые возможности в том числе и для малых государств и частного предпринимательства. Конгресс — это важная форма сотрудничества. ”Она позволяет членам парламентов и экспертам в области космоса со всего мира обсудить настоящее и будущее космических технологий, их применение на практике, а также законодательную систему”, — сказала Овийр.

”Как и на конференции по космосу, которая в ноябре пройдет в Эстонии, один из главных вопросов конгресса — это как активнее использовать космические технологии и предпринимательство в повседневной жизни”, — отметила Овийр.

Ежегодный международный конгресс астронавтики (IAC) организует Международная федерация астронавтики (IAF). В этом году конгресс проходит в 68-й раз. В федерацию входят связанные с космическим сектором эксперты и предприятия со всего мира. Цель союза — создать платформу, которая позволит экспертам, членам парламентов и предпринимателям сотрудничать и делиться опытом и знаниями.

В этом году Эстония — государство-председатель EISC. В связи с этим в Эстонии пройдет два международных мероприятия. С 6 по 7 ноября в Таллинне состоится пленарное заседание EISC, где будут обсуждаться законодательство, электронное общество и стабильное развитие космической политики. Первое мероприятие в рамках эстонского председательства в EISC состоялось в мае в Тартуской обсерватории.