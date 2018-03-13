Оудекки Лооне примет участие в заседании комитета по гражданскому измерению безопасности ПА НАТО в Катаре

Член делегации Эстонии в Парламентской ассамблее НАТО (ПА НАТО) Оудекки Лооне примет участие в выездном заседании комитета по гражданскому измерению безопасности ПА НАТО в Дохе (Катар). В рамках заседания запланированы встречи с министром иностранных дел, министром обороны и министром экономики и торговли Катара, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам Лооне, хотя Катар не является членом НАТО, страна принимает участие в различных операциях альянса. ”Учитывая ситуацию в регионе Персидского залива, крайне важно выслушать мнение Катара по положению, создавшемуся на Ближнем Востоке в свете успехов правительственных сил в гражданской войне в Сирии и интервенций России, Ирана и Ливана против ИГИЛ”, — сказала Лооне.

Встречи комитета по гражданскому измерению безопасности ПА НАТО будут проходить со вторника по четверг. В центре внимания — отношения между Катаром и НАТО и сотрудничество в сфере обороны. Отдельно будут обсуждаться безопасность в регионе Персидского залива, война в Сирии и Ираке и другие региональные проблемы в сфере безопасности. Кроме того, в повестке дня будет противостояние между Тегераном и Эр-Риядом и роль Ирака в этом контексте.

Также планируется обсудить стратегию Катара в сфере борьбы с терроризмом. Членам комитета будет представлен обзор роли парламентаризма в Катаре, внутриполитической динамики государства и вопросов, связанных с защитой прав человека.

В ходе выездного заседания планируется посетить военную базу Эль-Удейд, расположенную в 35 километрах от столицы, и штаб-квартиру телеканала ”Аль-Джазира”.