Оудекки Лооне: мы за то, чтобы решить проблему двойного гражданства, а не разглагольствовать

Лооне признала, что действительно существует противоречие между Конституцией и Законом о гражданстве. ”С одной стороны, мы вроде бы даем одним людям конституционное право на обладание двойным гражданством, а другим нет. В то же время, если у человека двойное гражданство, что является конституционным правом, то ты нарушаешь закон. Это абсурдная ситуация и ее необходимо решить”, — объяснила Оудекки Лооне.

Политик пояснила, что в законе о гражданстве есть и другие, не менее проблемные места. ”Например, это касается совершенно немыслимой ситуации вокруг серопаспортников или тех, кто до II Мировой войны был гражданином Эстонии. Эти вопросы также нуждаются в скорейшем решении”, — заявила Лооне

Лооне отметила, что представленный реформистами законопроект — это ничто иное, как политический манифест партии. Доказывает это невнятный текст законопроекта, а также риторика ”белок”. В числе прочего депутат от Центристской партии назвала перечень стран, ”одобренных” реформистами, возможных для двойного гражданства.

”Этот список никак нельзя назвать объективным и составлен он был лишь на ощущениях реформистов, а не подкрепленный юридическими фактами. Так нельзя составлять законопроекты, основания должны быть логичными и понятными”, — посчитала Оудекки Лооне.