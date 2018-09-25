25.09.2018, 17:30

Оудекки Лооне: мы за то, чтобы решить проблему двойного гражданства, а не разглагольствовать

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rus.delfi.ee
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Edgar Savisaar tutvustab uusi volikogu kandidaate
Oudekki LooneFoto: Priit Simson

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Оудекки Лооне отметила, что в правовых актах, регулирующих вопросы гражданства, очень много недочетов. Но вместо того, чтобы попытаться их решить, Партия реформ представила бездумный законопроект, продвигающий их собственную политическую линию, сообщает Центристская фракция.

Лооне признала, что действительно существует противоречие между Конституцией и Законом о гражданстве. ”С одной стороны, мы вроде бы даем одним людям конституционное право на обладание двойным гражданством, а другим нет. В то же время, если у человека двойное гражданство, что является конституционным правом, то ты нарушаешь закон. Это абсурдная ситуация и ее необходимо решить”, — объяснила Оудекки Лооне.

Политик пояснила, что в законе о гражданстве есть и другие, не менее проблемные места. ”Например, это касается совершенно немыслимой ситуации вокруг серопаспортников или тех, кто до II Мировой войны был гражданином Эстонии. Эти вопросы также нуждаются в скорейшем решении”, — заявила Лооне

Лооне отметила, что представленный реформистами законопроект — это ничто иное, как политический манифест партии. Доказывает это невнятный текст законопроекта, а также риторика ”белок”. В числе прочего депутат от Центристской партии назвала перечень стран, ”одобренных” реформистами, возможных для двойного гражданства.

”Этот список никак нельзя назвать объективным и составлен он был лишь на ощущениях реформистов, а не подкрепленный юридическими фактами. Так нельзя составлять законопроекты, основания должны быть логичными и понятными”, — посчитала Оудекки Лооне.

По мнению парламентария, законопроект Партии реформ вызвал также неразбериху между гражданами по рождению и по натурализации. Как сказала Лооне, в законопроекте практически читается между строк, что реформисты предлагают лишать гражданства лишь потому, что ”человек не вышел лицом”.

”Законопроект должен быть конкретным и не должен допускать разных толкований и уж тем более, сеять в обществе страх, что следующему правительству могут не понравится высказывания, взгляды или внешность человека”, — сказала Лооне, добавив, что лишать человека гражданства за его взгляды недопустимо в демократическом обществе и правовом государстве.

Политик отметила, что Центристская партия выступает за пересмотр принципов закона о гражданстве. ”Мы определенно выступаем за устранение противоречий закона с Конституцией. К теме двойного гражданства стоит вернуться и найти консенсус в этом вопросе. Но представленный реформистами законопроект уж точно не может лечь в основу каких-либо решений”, — заявила Оудекки Лооне.

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