Ответственным редактором портала rus.err.ee назначен Андрей Крашевский

Андрей Крашевский работает редактором портала rus.err.ee с 2015 года. Необходимость в назначении нового ответственного редактора возникла в связи с уходом нынешнего руководителя портала Екатерины Таклая, которая с нового года станет главным редактором телеканала ETV+.

"Андрей был выбран в условиях жесткой конкуренции. В его пользу говорило реалистичное представление о нынешнем состоянии русскоязычного портала ERR и четкое понимание того, как порталу следует развиваться", — сказал руководитель новостных редакций и порталов ERR Урмет Коок.

"Для меня большая честь возглавить портал rus.err.ee, где работает слаженный, высокопрофессиональный коллектив, которому удается добиваться высоких результатов. Портал будет и в дальнейшем работать над повышением качества и оперативности публикуемых материалов, уделяя больше внимания мультимедийному контенту", — добавил Крашевский.

"Я очень рада передать руководство порталом своему коллеге. Андрей — человек с широким кругозором и четкими мнениями. В своей работе он всегда применяет основательный и аналитический подход, и я считаю, что несколько другие акценты в работе и свежие идеи сделают содержание портала более разнообразным и еще больше увеличат нашу стабильно растущую аудиторию. Желаю ему успеха на новой работе!", — сказала Екатерина Таклая.

Андрей Крашевский родился 30 марта 1977 года. Он окончил в 2001 году Санкт-Петербургский государственный университет с магистерской степенью по специальности "международные отношения", в 2005-2006 годах получил дополнительное образование в магистратуре для переводчиков Тартуского университета. Имеет гражданство Эстонии, женат, двое детей.