01.09.2018, 16:05

Ответ волости на запрос о помощи от нетрудоспособных родителей инвалида: держите 30 евро в месяц и помогайте ему сами

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Кадри Ибрус
Кадри Ибрус
 
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Ответ волости на запрос о помощи от нетрудоспособных родителей инвалида: держите 30 евро в месяц и помогайте ему сами
Foto: Argo Ingver

В связи с административной реформой молодой человек с тяжелой формой инвалидности и аутистическими наклонностями перестал получать пособие, которое использовалось для его обучения. Его нетрудоспособные родители в шоке от ответа новой волости на их запросе о помощи, пишет Eesti Päevaleht.

В деревне Муллавере в волости Йыгева живет семья Ааспере: Мерле, ее муж Маргус и сын Мадис. Маргус признан полностью нетрудоспособным, в 22-летний Мадис имеет тяжелую форму инвалидности и признаки аутистического поведения. Сама Мерле имеет 60% нетрудоспособность, но несмотря на это — единственная в семье — работает продавцом.

Мадис нуждается в постоянном присмотре. Его родители всегда прилагали всевозможные усилия, чтобы мальчик вел активный образ жизни. Два года c помощью фонда Maarja küla Мадис начал учиться на помощника садовника в садоводческой школе Ряпина. Проблема пришла внезапно — вместе с административной реформой.

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