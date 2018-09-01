Ответ волости на запрос о помощи от нетрудоспособных родителей инвалида: держите 30 евро в месяц и помогайте ему сами

В деревне Муллавере в волости Йыгева живет семья Ааспере: Мерле, ее муж Маргус и сын Мадис. Маргус признан полностью нетрудоспособным, в 22-летний Мадис имеет тяжелую форму инвалидности и признаки аутистического поведения. Сама Мерле имеет 60% нетрудоспособность, но несмотря на это — единственная в семье — работает продавцом.

Мадис нуждается в постоянном присмотре. Его родители всегда прилагали всевозможные усилия, чтобы мальчик вел активный образ жизни. Два года c помощью фонда Maarja küla Мадис начал учиться на помощника садовника в садоводческой школе Ряпина. Проблема пришла внезапно — вместе с административной реформой.