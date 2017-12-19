”Ответ прост”. Измайлова объяснила, почему приняла на работу однопартийцев

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова (Партия зеленых) объяснила, почему приняла на работу своих однопартийцев Александра Лаане и Олев-Андреса Тинна.

”Ответ прост. Мне нужны были люди, которым я доверяю, которым хорошо знакома риторика зеленых, которые умеют работать в команде и быстро вникать в различные вопросы городского хозяйства”, — сказала Измайлова.

По ее словам, Лаане и Тинн принимали активное участие в решении различных общественных проблем и обладают достаточной компетенцией в различных сферах, в том числе окружающей среды.

По данным Раэпресс, средняя брутто-зарплата работников бюро Измайловой составляет 1367 евро.