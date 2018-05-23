Ответ посольства РФ в Эстонии Кальюлайд: со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в интервью Радио 4, что готова поехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным, если Россия ратифицирует пограничный договор. Как пишет Посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook, Эстония не выполнила условия для ратификации договора.

"Напомним, что в январе с.г. Министр иностранных дел России С.В. Лавров вновь четко определил главное условие для этого шага — нормальная неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях", — пишет посольство РФ.

"Россия свое обязательство сдержала. Со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать. В такой ситуации о продвижении ратификации пограничных договоров говорить не приходится", — выражает посольство свою позицию.