Ответ Коваленко вице-мэру Мёльдеру: Юпитер, ты сердишься — значит, ты не прав

"Вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер очень бурно отреагировал на мою статью, в которой я рассказываю о том, какие зарплаты, премии, компенсации в этом году назначили себе градоначальники. Да, стоит признать и исправить допущенную в тексте оплошность: пенсионеры, действительно, наконец-то дождались прибавки к пенсии, но Мёльдера, кажется, волнует далеко не ошибка в цифре", — пишет депутат Таллиннского горсобрания от Социал-демократической партии Анастасия Коваленко .

"По словам вице-мэра, к моим словам нельзя относиться серьезно, так как в статье допущена ошибка: пенсионеры будут получать один раз в год пособие размером в 100 евро, а не в 76 евро, как сегодня. А разве можно серьезно относиться к словам вице-мэра, который хвастается повышением пенсии до 100 евро, когда еще в 2009 году его партия обещала повысить ее до 128 евро (тогда еще 2000 крон). Все мы знаем, как за это время выросли цены", — отвечает на обвинения центриста Коваленко.

"Да, за восемь лет обещания центристов стали скромнее. Правда, такая ”скромность” не распространилась на доходы городских властителей. Новый вид ”премии” для градоначальников — компенсация расходов на здоровье размером в половину зарплаты — в десятки раз больше этой дополнительной пенсии. Конечно, Тынис Мёльдер справедливо указал мне на мою ошибку в цифре, за что я его благодарю. Однако мне кажется, что все это не более чем притворное возмущение, чтобы оправдать высокие затраты на содержание и расширение бюрократического аппарата города, а также скрыть невыполненные обещания", — добавила соцдем.

"По бюджету 2018-го я действительно голосовала против. И не из-за маленькой прибавки к дополнительной пенсии, а из-за больших повышений зарплат и компенсаций градоначальникам. Что касается того, что я якобы не выполняю свой долг перед избирателем и не задаю критические вопросы на заседании горсобрания, то тут уже вице-мэр ошибся — можно ознакомиться с протоколами и записями в интернете и убедиться в обратном", — пишет Коваленко в заключение.

Ранее Анастасия Коваленко выразила свое мнение о первых месяцах работы в Таллиннском горсобрании. В ответ вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер обвинил Коваленко в распространении ложной информации о надбавке к пенсии и недостаточно ответственном отношении к своей работе.