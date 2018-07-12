12.07.2018, 14:22

Ответ Кальюлайда Каллас: правые всегда инициируют дискуссию на темы "что нам делать с этими русскими, чтобы они не были слишком русскими"

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rus.delfi.ee
EST 91
Tallinna linnavalitsuse pressikonverents 21.09.2016
Raimond KaljulaidFoto: Hendrik Osula

Председатель Партии реформ Кая Каллас дала интервью Eesti Päevaleht, в котором подняла вопрос русскоязычного образования. Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд (Центристская партия) прокомментировал ее высказывания.

”Кая Каллас симпатична мне, как человек, но я не хотел бы быть на месте пиарщиков Партии реформ. Только один пример. Кая Каллас аргументирует свое намерение отправить всех русских детей в эстонские садики и школы следующим образом: "Я много читала о том, что постоянное пребывание в другой языковой среде дает детям огромное преимущество. У них лучше развивается эмпатия. Мне нравится приводить в пример один тест, в котором на столе стояли три уточки: большая, средняя и маленькая".
Во-первых, это очень смешно, как она начинает затем долго рассказывать про этих уточек. Но ладно, не в этом дело. Если вывернуть этот аргумент наизнанку, то выходит, что и всех эстонских детей надо поместить в иноязычную среду, которая якобы даст им огромное преимущество и разовьет эмпатию", — пишет Кальюлайд в Facebook.

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"Если говорить серьезно, то работники детских садов объяснили мне, что большую роль играют врожденные способности ребенка. Некоторые дети быстро начинают говорить в иноязычном детском саду на другом языке и чувствуют себя прекрасно. Но есть такие дети, которые испытывают большой стресс, замыкаются в себе и чувствуют себя несчастными. Поэтому я не поддерживаю предложение отправить всех детей в эстонские детские садики. Родителям надо предоставить возможность выбора — кто-то предпочтет группы, в которых практикуется языковое погружение, кто-то отдаст ребенка в эстонский садик и т.д. Что касается присущей правым партиям ксенофобии, то лучшим доказательством этого является то, что всегда за полгода до выборов правые инициируют дискуссию на темы "что нам делать с этими русскими, чтобы они не были слишком русскими". Речь идет не о каком-то незначительном меньшинстве, составляющем 1 процент, а о трети народа Эстонии. Все эти люди являются налогоплательщиками и заслуживают равного обращения”, — дополняет он.

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В интервью, говоря о школе, Каллас отметила, что ее партия выступает за переход на всеобщую эстоноязычную систему образования: ”Если взглянуть на различные исследования, то, говоря о занятости или доходе, ясно, что у владеющих эстонским языком людей возможности лучше. Безработица в два раза выше среди тех, кто на эстонском не говорит. Образование начинается с детского сада. Детсадовские дети как губки, которые очень хорошо впитывают в себя язык”.

Каллас отметила, что ни в одной стране Европы люди не требуют, чтобы можно было бы учиться на каком-то другом языке. ”Да, в частных школах, конечно, предлагаются разные варианты и возможности, но то, что финансируется государством, — это школа с определенным государственным языком в определенном государстве”.

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