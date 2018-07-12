Ответ Кальюлайда Каллас: правые всегда инициируют дискуссию на темы "что нам делать с этими русскими, чтобы они не были слишком русскими"

Председатель Партии реформ Кая Каллас дала интервью Eesti Päevaleht, в котором подняла вопрос русскоязычного образования. Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд (Центристская партия) прокомментировал ее высказывания.
”Кая Каллас симпатична мне, как человек, но я не хотел бы быть на месте пиарщиков Партии реформ. Только один пример. Кая Каллас аргументирует свое намерение отправить всех русских детей в эстонские садики и школы следующим образом: "Я много читала о том, что постоянное пребывание в другой языковой среде дает детям огромное преимущество. У них лучше развивается эмпатия. Мне нравится приводить в пример один тест, в котором на столе стояли три уточки: большая, средняя и маленькая".
Во-первых, это очень смешно, как она начинает затем долго рассказывать про этих уточек. Но ладно, не в этом дело. Если вывернуть этот аргумент наизнанку, то выходит, что и всех эстонских детей надо поместить в иноязычную среду, которая якобы даст им огромное преимущество и разовьет эмпатию", — пишет Кальюлайд в Facebook.