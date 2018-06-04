Ответ Ильвесу из России: эстонцев столько в природе не существует, сколько мы под Ленинградом убили немцев

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Российская Федерация может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами РФ, если Москва атакует Таллинн.
Отвечая на вопрос журналистов ”Европейской правды”, существует ли российская угроза для Эстонии, бывший глава государства сообщил, что ”в военном смысле — пожалуй, нет”. И именно в этом, по его мнению, заключается преимущество членства страны в НАТО.
”Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят”, — подчеркнул Ильвес.
В свою очередь известный писатель, видеоблогер и политический аналитик Дмитрий Пучков (Goblin) в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что считает забавным высказывание бывшего лидера Эстонии.