04.06.2018, 16:22

Ответ Ильвесу из России: эстонцев столько в природе не существует, сколько мы под Ленинградом убили немцев

 (190)
rus.delfi.ee
EST 174
Dmitri Putškov
Dmitri PutškovFoto: Jekaterina Tšesnokova, RIA Novosti

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Российская Федерация может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами РФ, если Москва атакует Таллинн.

Отвечая на вопрос журналистов ”Европейской правды”, существует ли российская угроза для Эстонии, бывший глава государства сообщил, что ”в военном смысле — пожалуй, нет”. И именно в этом, по его мнению, заключается преимущество членства страны в НАТО.

”Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят”, — подчеркнул Ильвес.

В свою очередь известный писатель, видеоблогер и политический аналитик Дмитрий Пучков (Goblin) в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что считает забавным высказывание бывшего лидера Эстонии.

”Немедленно вспоминается известное стихотворение ”Звери задрожали, в обморок упали”. Такой страшный господин Ильвес, так бровями шевелит, что вся Россия замерла в ужасе. Геополитическая ситуация выглядит следующим образом: Россия — это слон, и Европа — это слон. И вот эти слоны время от времени друг к другу бегают, причем европейский слон прибегает к нам, получает по рогам и после этого слоны бегут обратно в Европу: то до Берлина, то до Парижа.

А возле слоновьей тропы есть мышиные норы и одна из этих мышей — Эстония. Не хочу никого обидеть или оскорбить, но вот абсолютно несоразмерны величины. Если мышь думает, что она может как-то вредить слону — это глубочайшее заблуждение”, — говорит Пучков.

ТОП

При этом собеседник ФАН напомнил воинственному Тоомасу Ильвесу о том, что не стоит делать излишне агрессивных заявлений в отношении Российской Федерации, так как территориально страны всегда будут оставаться соседями.

”Россия — это не жена, с которой Ильвес может развестись, переехать в другой город и никогда ее больше не видеть. От соседа никуда не денешься и поэтому гораздо лучше жить в мире. Кстати, в прошлый раз Санкт-Петербург, который тогда назывался Ленинградом, ”обжимали” Адольф Гитлер [фюрер Германии] и его дружок Маннергейм [Карл Густав Эмиль Маннергейм — финский военный и государственный деятель шведского происхождения]. Что-то как-то ничего у них не получилось, количество убитых немцев под Ленинградом впечатлит любого. Эстонцев, по-моему, столько в природе не существует, сколько мы под Ленинградом убили немцев. Ну, пусть попробуют, какие проблемы?” — заключил Пучков.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Алексей Пушков: на Эстонию никто не нападет, пусть Ильвес успокоится и скушает твикс

04.06.2018
Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Россия может ”потерять Петербург”.
Подробнее

Ответ Ильвесу из России: эстонцев столько в природе не существует, сколько мы под Ленинградом убили немцев

04.06.2018
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Российская Федерация может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами РФ, если Москва атакует Таллинн.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Ильвес пригрозил России потерей Санкт-Петербурга, Омска и Томска

04.06.2018
Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами страны, если Москва решится атаковать Эстонию. Об этом в интервью ”Европейской правде” заявил Тоомас Хендрик Ильвес, являвшийся президентом Эстонии с 2006 по 2016 годы.
Подробнее


-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Glasglow
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Glasglow
69,- €
27,60 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Cuzco
69,- €
27,60 €

ВИДЕО: Злостный дорожный хулиган мчался на мотоцикле по улицам Тарту со скоростью более 100 км/ч

04.06.2018
Сегодня около полудня тартуской полиции попался мотоциклист, который мчался по городу со скоростью более 100 км/ч. При задержании выяснилось, что речь идет о злостном дорожном хулигане, которого для начала доставили в арестный дом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



"Воскресший" Аркадий Бабченко просит 50 тысяч долларов за интервью с ним

04.06.2018
Главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман хотела пригласить российского журналиста Аркадия Бабченко, чье убийство на прошлой неделе инсценировали украинские спецслужбы, в свою программу на телеканале "112 Украина", но он соглашается на интервью только за деньги.
Подробнее

ВИДЕО читателя: Самосуд в столичном троллейбусе. Двое мужчин расправились с шумевшими пьяными парнями

04.06.2018
Читатель Delfi стал свидетелем драки в таллиннском троллейбусе Мустамяэ-Каубамая, где мужчины постарше взяли правосудие в свои руки и с помощью кулаков утихомирили шумевших молодых людей.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ