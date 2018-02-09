Ответ центристов реформистам: что важнее — знание госязыка или умение обращаться с оружием?

В Рийгикогу прошли жаркие дебаты в свете поправок к закону об оружии, в особенности об отмене возможности сдачи экзамена, необходимого для получения разрешения на ношение оружия, на русском языке, пишет Центристская партия в пресс-релизе.

Вчера реформисты поделились комментарием депутата фракции Партии реформ Валдо Рандпере считает, что возможность сдачи экзамена на оружие на другом языке — это угроза безопасности для всей страны, сообщили реформисты в пресс-релизе.

"Защитники эстонского языка не упустили возможности обвинить правящие партии в том, что те мол покусились на самое святое, то есть государственный язык, — пишет центрист Игорь Кравченко. — В свете этого хочется спросить: когда уже реформисты и консерваторы сменят эту заезженную пластинку?"

"В нашей стране, по-моему, явно наблюдается когнитивный диссонанс. С одной стороны, все хотят, чтобы русские, наконец-то, интегрировались в эстонское общество и стали полноценной его частью, но с другой стороны, нам по-прежнему пытаются указать на то, где действительно наше место в этом обществе. На задворках", — возмущается политик.

По его словам, интеграция не может быть успешной, если одна сторона постоянно требует от другой каких-то доказательств: от владения государственным языком до лояльности и преданности государству.

"Партия реформ, очевидно, в попытках найти новую нишу и укрепить свою союз с EKRE заговорила о том, что, разрешив сдавать экзамен на оружие на любом другом языке указывает — приведу цитату ”очередное снижение значимости эстонского языка и представляет потенциальную угрозу безопасности.” То есть, если следовать логике реформистов, не важно, как хорошо ты умеешь обращаться с оружием, главное — знание языка!" — пишет Кравченко.

Как отмечает политик, есть закон о языке, есть экзамен для получения той или иной категории знания госязыка. Учитывая, что человек, решивший получить разрешение на ношение оружия, так и так должен выучить массу правил и законов, которые написаны на эстонском, то уж наверняка он понимает, как применить полученные знания и какие права и обязанности у него имеются. Экзамен — само по себе стрессовая ситуация и любому адекватному человеку понятно, что даже если человек знает ответ на вопрос, то волнение может сыграть злую шутку и ты просто не вспомнишь фразу на эстонском языке.

" В свете всего вышесказанного можно лишь предположить, что еще смогут предложить нам Партия реформ и EKRE в результате своего успешного сотрудничества. Предполагаю, что следующим шагом может последовать предложение отказать русским в праве сдавать экзамен в ARK на получение прав на русском языке (как так, что русский сядет за руль без знания госязыка?), а дальше представить законопроект о проверке русских на лояльность государству. Кстати, странно, что наши ультраконсерваторы и лжелибералы до сих не додумались до этого. Но учитывая приближающиеся выборы в Рийгикогу, можно вполне предположить, что все это может войти в их предвыборную платформу, чтобы еще больше расколоть общество", — подытоживает Кравченко.