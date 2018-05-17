17.05.2018, 19:50

Отвечает ли ваша ID-карта требованиям безопасности? Легкий способ проверить

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rus.delfi.ee
EST 8
ID- kaardid
Pilt on illustratiivneFoto: Tiit Blaat

Многие владельцы не отвечающих требованиям бьезопасности ID-карт не получили персональное оповещение, так как письма с их алреса eesti.ee не переадресованы на личный адрес.

Поэтому было создано приложение, чтобы проверить, Отвечает ли ваша ID-карта требованиям безопасности. Просто перейдите по ссылке и введите номер своей ID-карты: https://www.eesti.ee/portaal/!portaal.document_check

Департамент полиции и погранохраны (PPA) начиная с 1 июня признает недействительными сертификаты 12 500 ID-карт, не отвечающих требованиям безопасности.

Карты, которые затронул риск: ID-карты, выданные с 2011 года до 16 октября 2014 года, и карты вида на жительства, выданные с 2011 года до 17 декабря 2014 года, которые были обновлены в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны начиная с июля 2012 года до июля 2017 года.

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