24.10.2018, 12:10

Оттягивавшая вступление в должность из-за депутатского пособия Лайне Рандъярв не возглавит Eesti Kontsert

 (22)
дополнено в 15:38
rus.delfi.ee
EST
Reformierakonna üldkogu
Laine RandjärvFoto: Jassu Hertsmann

1 февраля следующего года член Партии реформ Лайне Рандъярв должна была возглавить Eesti Kontsert, но на сегодняшнем собрании совета Eesti Kontsert было принято решение, что Рандъярв не будет их руководителем.

Для поиска нового руководителя Eesti Kontsert будет объявлен новый конкурс.

Напомним, что Рандъярв хотела вступить в должность директора Eesti Kontsert в начале апреля, поскольку тогда она смогла бы получить депутатской выходное пособие от Рийгикогу в размере 20 888 евро. Eesti Kontsert же нуждается в новом директоре уже с 1 февраля, и, по словам члена совета Мадли-Лийз Партс, поскольку ”во время и после конкурса было много разной информации”, то в таких условиях заключать договор не представлялось возможным и пришлось начинать все с чистого листа. Политическое давление она категорично исключила и добавила, что решение было связано исключительно с рабочими моментами.

Сама же Лайне Рандъярв, как пишет rus.err.ee, считает, что не заняла место руководителя Eesti Kontsert именно по политическим причинам.

"Несмотря на победу в конкурсе 13 сентября после тура собеседования с итогом 5:0, к сожалению, весь последующий процесс, видимо, был политически направлен, чтобы сорвать результаты честного конкурса", — написала Рандъярв в Facebook.

"Полтора месяца продолжались неясности со мной как с кандидатом на место руководителя Eesti Kontsert. Во-первых скажу, что подала совету как устно так и письменно подтверждение, что согласна со всеми выдвигаемыми ими условиями. Это согласие включало и начало работы 1 февраля 2019 года. Распространяющаяся по этой теме противоположная информация не соответствует реальному положению дел. Ранее я не хотела давать СМИ основательные пояснения, поскольку у меня было заключено с советом соглашение не давать комментарии в ходе переговоров, — написала Рандъярв. — Сами переговоры были обстоятельными, реальные условия начала работы представили мне только после протокольного решения с прошедшего 5 октября заседания совета. Я была согласна с перечисленными условиями".

"Сегодняшнее решение совета Eesti Kontsert не подписывать договор мне объяснили только результатами голосования членов совета. Мне не представили ни аргументов, ни объяснений", — отметила политик.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Полиция быстрого реагирования задержала 66-летнего мужчину, который средь бела дня открыл стрельбу в Йыхви

24.10.2018
В понедельник, 22 октября, полиция получила сообщение, что в Йыхви на улице Кооли около 15 часов слышали выстрел и был обнаружен автомобиль с повреждениями от стрельбы. Полицейские быстрого реагирования задержали вечером того же дня в качестве подозреваемого мужчину 66 лет.
Подробнее

BuzzFeed| Мария Захарова: женщина, которая с гордостью носит звание главного в России тролля

24.10.2018
"С тех пор как Мария Захарова приступила к работе по информированию остального мира о намерениях России, ее еженедельный брифинг стал популярным на телевидении. Ее стиль, боевой и агрессивный, отразил растущую воинственность России как внутри страны, так и за рубежом", — пишут в совместной статье журналист BuzzFeed Эмили Тэмкин и корреспондент "Медузы" Константин Бенюмов.
Подробнее

ФОТО DELFI: Таави Сынаялг, устроивший стрельбу под кокаином, через неделю выйдет на свободу

24.10.2018
Суд заверил доровор обвинителя и защиты относительно дела Таави Сынаялга. Через неделю он выйдет на свободу. Но в течение двух нет ему нельзя будет ни употреблять наркотики, ни пить алкоголь.
Подробнее

-25% Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
330,- €
-30% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
111,30 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106881003
117,90 €
70,74 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Formose
69,- €
27,60 €

Те, кто должен государству более 100 евро, получат сегодня оповещение от налоговой

24.10.2018
Сегодня Налогово-таможенный департамент вышлет оповещение тем 17 000 человек, которым исходя из данных по зарплате за последние девять месяцев следует пересмотреть размер своего не облагаемого подоходным налогом дохода.
Подробнее

В Ласнамяэ двое напали на мужчину, затащили его в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны

24.10.2018
Сегодня в 9:39 в Центр тревоги сообщили, что на улице Лойтсу в таллиннском районе Ласнамяэ напали на 28-летнего мужчину. После нападения его затащили в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны.
Подробнее

Опять газ?! В Нарве 14-летний мальчик потерял сознание в ванной с колонкой

24.10.2018
23 октября в 18.46 в Центр тревоги сообщили, что в Нарве в квартире одного из домов на улице Рюютли в ванной потерял сознание 14-летний подросток. К счастью, для него все закончилось благополучно.
Подробнее


Хотите чувствовать себя в безопасности? Управа Ласнамяэ приглашает обсудить будущее рынка Паэ

24.10.2018
Завтра, 25 октября в 18:00 на территории рынка Паэ пройдет встреча представителей районной управы Ласнамяэ с жителями микрорайона Паэ. В ходе встречи будет представлен проект будущего променада Паэ.
Подробнее