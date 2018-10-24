Оттягивавшая вступление в должность из-за депутатского пособия Лайне Рандъярв не возглавит Eesti Kontsert

Для поиска нового руководителя Eesti Kontsert будет объявлен новый конкурс.

Напомним, что Рандъярв хотела вступить в должность директора Eesti Kontsert в начале апреля, поскольку тогда она смогла бы получить депутатской выходное пособие от Рийгикогу в размере 20 888 евро. Eesti Kontsert же нуждается в новом директоре уже с 1 февраля, и, по словам члена совета Мадли-Лийз Партс, поскольку ”во время и после конкурса было много разной информации”, то в таких условиях заключать договор не представлялось возможным и пришлось начинать все с чистого листа. Политическое давление она категорично исключила и добавила, что решение было связано исключительно с рабочими моментами.

Сама же Лайне Рандъярв, как пишет rus.err.ee, считает, что не заняла место руководителя Eesti Kontsert именно по политическим причинам.

"Несмотря на победу в конкурсе 13 сентября после тура собеседования с итогом 5:0, к сожалению, весь последующий процесс, видимо, был политически направлен, чтобы сорвать результаты честного конкурса", — написала Рандъярв в Facebook.