”Оттачивали технику лежания”. Участвовавшие в ”Okas 2018” резервисты: мы практически ничего не делали

По оценке участников срочных учений ”Okas 2018”, из призванных 1248 резервистов на место явилось около 650. Эти слова подтверждает и опубликованное Sõdurileht видео финального построения, пишет Eesti Päevaleht.
"Но самая большая проблема — это рукавицы. Нам их просто не дали", - сказал один из резервистов, чем вызвал негодование Лаанеотса.
”Какие к черту рукавицы им нужны, если на улице плюсовая температура? Ноют как сопляки. Никакие они не солдаты. Им следовало бы надеть юбки. Может, женская форма им, действительно, была бы больше к лицу?”, — выпалил он.