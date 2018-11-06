”Оттачивали технику лежания”. Участвовавшие в ”Okas 2018” резервисты: мы практически ничего не делали

"Но самая большая проблема — это рукавицы. Нам их просто не дали", - сказал один из резервистов, чем вызвал негодование Лаанеотса.

”Какие к черту рукавицы им нужны, если на улице плюсовая температура? Ноют как сопляки. Никакие они не солдаты. Им следовало бы надеть юбки. Может, женская форма им, действительно, была бы больше к лицу?”, — выпалил он.