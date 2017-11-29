Отсырела электроника: освобожденные судовые охранники выходят на связь с родственниками

По словам матери судового охранника Лаури Адера Марет Вейкат, родственникам с освобожденными связаться затруднительно: их электроника долгое время находилась во влажном климате и сильно пострадала. Но к настоящему моменту известно: с мужчинами все в порядке.

”У кого-то из мужчин, к счастью, работает телефон или компьютер, потому приходят единичные сообщения, что с ними все хорошо. Сегодня в 11:30 по эстонскому времени они встретятся в вице-канцлером МВД Аннели Колк, которая поможет им найти льготное жилье и далее вести дела”, — сказала Вейкат Delfi.

Со своим сыном Вейкат до сих пор напрямую не общалась. Один из членов экипажа сам ей позвонил. ”Теперь точно знаю, что мужчины — в надежном месте, чистые, сытые, в какой-то степени отдохнувшие, и настроение должно быть весьма хорошее”.

Одному освобожденному охраннику удалось выйти на связь еще вчера. Также одной матери удалось увидеть сына по видео. К настоящему моменту все начали выходить на связь.

Сегодня утром пришло письмо от судового охранника Райго. Он сообщил родным, что сейчас они в отеле и ждут встречи с Аннели Колк. После нее выяснился, что же будет происходить дальше.

”Близкие могут успокоиться. Раньше не выходили на связь, так как полетела электроника, надо было хорошо просушить и зарядить”, — написал Райго.