14.06.2018, 07:00

Отсутствие самого необходимого, паника и погромы. Сбой электроснабжения поверг бы Эстонию в хаос

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Туули Йыэсаар
Туули Йыэсаар
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 2
Отсутствие самого необходимого, паника и погромы. Сбой электроснабжения поверг бы Эстонию в хаос
Andres Putting

Эстония пытается к июлю этого года составить планы, как справиться в случае кризиса. Что же произойдет в случае масштабного сбоя электроснабжения? Выясняла Eesti Ekspress.

Организующий в Эстонии курсы по выживанию член Кайтселийта Эйки Вайкре предполагает, что погромы могут стать обычным делом в течение 24 часов после исчезновения электричества.

"Если в Таллинне пропадет электричество на четыре-пять дней, мы останемся без всего, что считаем само собой разумеющимся. Тепло, свет, вода, канализация, приготовление пищи, транспорт, первая помощь, спасатели, охрана правопорядка, торговля, финансы, СМИ", — резюмирует Вайкре.

Погромы разжигает паника. "Паника проистекает не только из инстинкта выживания, одним из самых важных подстрекателей является отсутствие информации", — говорит Вайкре.

"Эта неизвестность быстро вгоняет в панику. Добропорядочных матерей семейства, образованных преподавателей и благовоспитанных пожилых джентльменов тоже. В панику, которая, судя по прежним примерам в мире, приносит с собой волнения, погромы и массовое насилие. Способны ли в таких условиях наши правоохранительные органы, и сейчас действующие на пределе возможностей, добраться до каждого жителя? Например, чтобы защитить его от нападений ищущих еду отчаявшихся людей", — спрашивает Вайкре.

ОТОПЛЕНИЕ И ВОДА

Жизненно важной услугой считается центральное отопление, вода и канализация в случае, если услугу этого предприятия потребляют по меньшей мере 10 000 человек. Следовательно, жители городов покрупнее в случае кризиса могут предполагать, что у их фирмы по отоплению и водоснабжению по закону должны быть кризисные планы, и в случае сбоя электроснабжения фирмы по меньшей мере знают, что дальше делать.

ТОП

Напротив, жители маленьких городов, например, Кейла или Тапа, должны просто надеяться, что сбой не продлится долго. Вряд ли у маленьких городов нашлись деньги и желание инвестировать в дорогие механизмы кризисной помощи.

СВЯЗЬ

В случае сбоя электроснабжения возможность позвонить вообще куда-либо зависит от того, сколько телекоммуникационные фирмы захотели потратить на решения резервного питания. По данным Ekspress, это означало бы расходы на сумму более миллиона евро и эстонские поставщики услуги не захотели тратить эти деньги.

Обсуждения этой темы между министерством и поставщиками услуги продолжаются. Государство надеется достичь результата, когда телекоммуникационные фирмы согласны обеспечить, чтобы все вышки при помощи аккумуляторов могли продержаться шесть часов. Это даст государству возможность до исчезновения связи передать по меньшей мере кризисную информацию.

С исчезновением связи пропадет и управление электросетью, что в свою очередь означает, что из-за телекоммуникационных фирм застопорилось бы и восстановление электроснабжения. И, разумеется, возникнет влияющий на обычных людей информационный вакуум.

К счастью, вероятность возникновения масштабного и длительного сбоя электроснабжения, на самом деле, мала и предполагала бы целенаправленную, умышленную и масштабную кибератаку. Руководитель отдела кризисного регулирования Министерства экономики и коммуникаций Элари Каземетс объясняет, что если Нарвские электростанции по какой-то причине выйдут из строя, электроснабжение обеспечат внешние соединения, если сеть и подстанции в порядке. Эстонская электросистема соединена с Финляндией, Россией и Латвией, также мы являемся частью единого рынка электроэнергии Северных стран.

ДВИЖЕНИЕ

Сбой электроснабжения остановит работу светофоров, также встанут троллейбусы и трамваи. Электрички Elron также не будут двигаться. Дизельные поезда могли бы ходить, если бы смогли быстро организовать перевод стрелок вручную. Если сбой электроснабжения продлится дольше, окажутся в затруднении и автобусы, потому что их невозможно будет заправить. Обычная касающаяся пассажирского авиасообщения работа аэропортов также остановится. Суда останутся самым автономным видом транспорта.

ТОПЛИВО

По закону государство постоянно держит запасы топлива на уровне, который соответствует среднему потреблению по меньшей мере за 90 дней. Вдобавок есть еще запасы продавцов топлива на заправках и в терминалах, но получение топлива на заправке — это отдельная история, потому что у заправок нет генераторов. Руководитель отдела кризисного регулирования Министерства экономики и коммуникаций Элари Каземетс признает, что это проблема, но заверяет, что министерство уже занимается этим.

Продавцы топлива же отбиваются руками и ногами. Первоначальное желание министерства было, что у всех крупнейших продавцов топлива должно быть три заправки с автономным питанием на всю Эстонию: одна в Таллинне, одна в Тарту и третья в любом выбранном месте. По мнению продавцов топлива, в Тарту не нужно так много заправок. Вдобавок Olerex жаловалась, что они не в состоянии купить три генератора, которые к тому же большую часть времени будут стоять без дела.

Но все это нужно обговорить до вступления в силу нового Закона о кризисной ситуации. Если большой сбой электроснабжения произойдет до вступления закона в силу, с топливом будут более серьезные проблемы.

ЗДОРОВЬЕ

Советник отдела развития системы здравоохранения Министерства социальных дел Кристель Сийман объясняет, что в Эстонии 20 больниц, которые должны быть способны в случае кризиса (в том числе сбоя электроснабжения) продолжать работу в течение 72 часов. Вдобавок так же должна действовать скорая помощь.

Больницы должны сами заботиться о непрерывности своей работы, и у них должны быть либо генераторы, либо доступ к другому источнику энергии. Также руководители больниц должны подумать, как во время сбоя в подаче тока поддерживать жизнь подключенных к аппаратам пациентов и как, например, организовать канализацию здания больницы, когда насосные не работают.

То, имеется ли соответствующая способность у наших больниц, простой смертный знать не может, потому что информация предназначена для использования внутри учреждения. По данным Ekspress, подготовка больниц недостаточная. С имеющимися генераторами продержатся короткое время, и планам, как справиться со сбоем связи и электроснабжения, уделяют мало внимания. Повышение готовности требует значительных дополнительных средств и поэтому также политической воли.

При возникновении экстренной ситуации те, у кого менее серьезные проблемы, должны считаться с тем, что прежде всего получат помощь те, чья жизнь в опасности. Вызывающие скорую помощь, чтобы наклеить пластырь или попросить обезболивающее, должны учитывать, что на их мелкие проблемы больше реагировать не будут.

Аптеки будут закрыты так же, как и магазины, потому что кассовые системы не работают. Также не работают дигитальные рецепты, и если какому-нибудь хроническому больному срочно понадобятся лекарства, он столкнется с очень серьезной проблемой.

ДЕНЬГИ

Руководитель по рискам Банка Эстонии Аало Кукк говорит, что центробанк способен без внешнего электропитания работать и выдавать наличные. Серверы банков также способны обеспечить работу банкоматов и платежных услуг независимо от внешнего электропитания в течение нескольких дней. Однако как люди получат деньги? "Сейчас по всей Эстонии есть несколько таких банкоматов и контор, которые снабжены независимым электропитанием", — признает Кукк. Однако при отсутствии передачи данных оттуда все-таки невозможно будет получить деньги, потому что банкомат ведь не знает, сколько денег на счету.

В последующие пару лет планируется увеличить количество банкоматов с резервным питанием до 50, а работа остальных банкоматов и банковских контор зависит от электричества и передачи данных. Всего в Эстонии около 800 банкоматов, так что во время общегосударственного сбоя электроснабжения продолжило бы работать меньше одной десятой из них.

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