Отсутствие самого необходимого, паника и погромы. Сбой электроснабжения поверг бы Эстонию в хаос

Больницы должны сами заботиться о непрерывности своей работы, и у них должны быть либо генераторы, либо доступ к другому источнику энергии. Также руководители больниц должны подумать, как во время сбоя в подаче тока поддерживать жизнь подключенных к аппаратам пациентов и как, например, организовать канализацию здания больницы, когда насосные не работают.
То, имеется ли соответствующая способность у наших больниц, простой смертный знать не может, потому что информация предназначена для использования внутри учреждения. По данным Ekspress, подготовка больниц недостаточная. С имеющимися генераторами продержатся короткое время, и планам, как справиться со сбоем связи и электроснабжения, уделяют мало внимания. Повышение готовности требует значительных дополнительных средств и поэтому также политической воли.
При возникновении экстренной ситуации те, у кого менее серьезные проблемы, должны считаться с тем, что прежде всего получат помощь те, чья жизнь в опасности. Вызывающие скорую помощь, чтобы наклеить пластырь или попросить обезболивающее, должны учитывать, что на их мелкие проблемы больше реагировать не будут.
Аптеки будут закрыты так же, как и магазины, потому что кассовые системы не работают. Также не работают дигитальные рецепты, и если какому-нибудь хроническому больному срочно понадобятся лекарства, он столкнется с очень серьезной проблемой.
ДЕНЬГИ
Руководитель по рискам Банка Эстонии Аало Кукк говорит, что центробанк способен без внешнего электропитания работать и выдавать наличные. Серверы банков также способны обеспечить работу банкоматов и платежных услуг независимо от внешнего электропитания в течение нескольких дней. Однако как люди получат деньги? "Сейчас по всей Эстонии есть несколько таких банкоматов и контор, которые снабжены независимым электропитанием", — признает Кукк. Однако при отсутствии передачи данных оттуда все-таки невозможно будет получить деньги, потому что банкомат ведь не знает, сколько денег на счету.
В последующие пару лет планируется увеличить количество банкоматов с резервным питанием до 50, а работа остальных банкоматов и банковских контор зависит от электричества и передачи данных. Всего в Эстонии около 800 банкоматов, так что во время общегосударственного сбоя электроснабжения продолжило бы работать меньше одной десятой из них.