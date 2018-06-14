Отсутствие самого необходимого, паника и погромы. Сбой электроснабжения поверг бы Эстонию в хаос

"Эта неизвестность быстро вгоняет в панику. Добропорядочных матерей семейства, образованных преподавателей и благовоспитанных пожилых джентльменов тоже. В панику, которая, судя по прежним примерам в мире, приносит с собой волнения, погромы и массовое насилие. Способны ли в таких условиях наши правоохранительные органы, и сейчас действующие на пределе возможностей, добраться до каждого жителя? Например, чтобы защитить его от нападений ищущих еду отчаявшихся людей", — спрашивает Вайкре.

ОТОПЛЕНИЕ И ВОДА

Жизненно важной услугой считается центральное отопление, вода и канализация в случае, если услугу этого предприятия потребляют по меньшей мере 10 000 человек. Следовательно, жители городов покрупнее в случае кризиса могут предполагать, что у их фирмы по отоплению и водоснабжению по закону должны быть кризисные планы, и в случае сбоя электроснабжения фирмы по меньшей мере знают, что дальше делать.

Напротив, жители маленьких городов, например, Кейла или Тапа, должны просто надеяться, что сбой не продлится долго. Вряд ли у маленьких городов нашлись деньги и желание инвестировать в дорогие механизмы кризисной помощи.

СВЯЗЬ

В случае сбоя электроснабжения возможность позвонить вообще куда-либо зависит от того, сколько телекоммуникационные фирмы захотели потратить на решения резервного питания. По данным Ekspress, это означало бы расходы на сумму более миллиона евро и эстонские поставщики услуги не захотели тратить эти деньги.

Обсуждения этой темы между министерством и поставщиками услуги продолжаются. Государство надеется достичь результата, когда телекоммуникационные фирмы согласны обеспечить, чтобы все вышки при помощи аккумуляторов могли продержаться шесть часов. Это даст государству возможность до исчезновения связи передать по меньшей мере кризисную информацию.

С исчезновением связи пропадет и управление электросетью, что в свою очередь означает, что из-за телекоммуникационных фирм застопорилось бы и восстановление электроснабжения. И, разумеется, возникнет влияющий на обычных людей информационный вакуум.

К счастью, вероятность возникновения масштабного и длительного сбоя электроснабжения, на самом деле, мала и предполагала бы целенаправленную, умышленную и масштабную кибератаку. Руководитель отдела кризисного регулирования Министерства экономики и коммуникаций Элари Каземетс объясняет, что если Нарвские электростанции по какой-то причине выйдут из строя, электроснабжение обеспечат внешние соединения, если сеть и подстанции в порядке. Эстонская электросистема соединена с Финляндией, Россией и Латвией, также мы являемся частью единого рынка электроэнергии Северных стран.

ДВИЖЕНИЕ